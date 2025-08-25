Модний манікюр на серпень 2025: добірка стильних ідей з фото

Серпень — це останній яскравий акорд літа, коли хочеться встигнути насолодитися сонцем, теплом і незабутніми моментами. Манікюр у цей місяць стає не просто деталлю образу, а справжнім настроєм, який підкреслить твою індивідуальність і стиль. Трендові дизайни серпня 2025 поєднують у собі насичені кольори, натуральність і елегантність, даруючи можливість виглядати бездоганно у будь-якій ситуації.

Літній манікюр на серпень 2025

Барви синього

Відтінки синього у тренді, а якщо ще й поєднати з цікавим дизайном, виходить взагалі підпал. Особливо популярні тваринні принти: зебра, леопард і т.д.

Об’ємні деталі

Все більше набирає популярності манікюр з об’ємними фігурками. Особливо мило виглядають різні ведмедики, бантики та сердечки. Трішки креативу і від твоїх нігтів неможливо буде відірвати погляд.

Перлинний

Для любительок чогось ніжного, але при цьому цікавого та креативного. Манікюр з втиркою перлинного кольору та об’ємними хвилями з гелю. Досить легко у виконанні, але виглядає просто неперевершенно.

Цього серпня не бійся бути яскравою та незабутньою. Твій манікюр — це можливість привернути погляд і підкреслити свій унікальний стиль.

Авторка: Дарина Жадько

Фото iStock