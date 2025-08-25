Магнітні бурі у серпні 2025 року: точний прогноз на місяць

Магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті навіть абсолютно здорових людей, а метеозалежні відчувають їх особливо гостро. У цей період можливі перепади тиску, головний біль, дратівливість, безсоння чи загальна слабкість.
За прогнозами, у серпні 2025 року сонячна активність буде низькою та доволі спокійною.
А коли саме варто очікувати магнітні бурі у серпні та якої сили вони будуть – читай у новому матеріалі на сайті Нового каналу.
Що таке магнітні бурі?
Нагадаємо, що магнітні бурі – це природне явище, що виникає через активність Сонця та вплив сонячного вітру на магнітне поле Землі. І хоч багато людей можуть не відчути жодних змін, для декого такі періоди помітно впливають на самопочуття та загальне фізичне нездужання.
Календар магнітних бур на серпень 2025 року в Україні:
Магнітні бурі у серпні 2025: як захиститися від шкідливого впливу
Радимо тобі дотримуватися кількох простих рекомендацій, аби легше перенести магнітні бурі у серпні 2025 року:
