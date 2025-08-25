Коли День Незалежності України 2025? Як святкують цей день і чому він важливий? Історія свята День Незалежності України – далі в матеріалі

Як святкують День Незалежності України 2025 і чому він важливий?

День Незалежності України – це державне свято, яке було введено в пам’ять про прийняття Декларації про державний суверенітет, а пізніше – Акта проголошення незалежності. Дату прийняття останнього документа вважають датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді.

Історія свята День Незалежності України

Вперше День Незалежності України відсвяткували 16 липня 1991 року – через рік після прийняття Декларації про державний суверенітет України. Так чому ж зараз ми святкуємо це державне свято 24 серпня?

24 серпня 1991 року прийняли постанову про проголошення незалежності України, яке вступило в силу відразу після прийняття. А 1 грудня 1991 року на всеукраїнському референдумі народ проголосував за прийняття Акта проголошення незалежності України. Внаслідок цього виникла необхідність змінити дату святкування Дня Незалежності України.

20 лютого 1992 Верховна рада України прийняла постанову «Про День Незалежності України». У цьому документі День Незалежності України був визнаний державним загальнонародним святом і закріплений за 24 серпня.

Коли День Незалежності України 2025?

День Незалежності України святкують щорічно 24 серпня. Отже, в 2025 році це державне свято також святкуватимуть 24 серпня, у неділю.

