Сьогодні одне із найголовніших свят українців – День незалежності! Довгий шлях боротьби країни за вагоме місце на карті світу ще продовжується. І кожен з нас своєю працею робить свій вклад у цю вартісну справу! Не забудьте привітати найближчих з цим чудовим святом. Якщо ви полюбляєте привітання з Днем незалежності України у віршах, то ми підготували для вас гарну підбірку рим на будь-який смак.

Привітання з Днем Незалежності 2025 у віршах

Серпень нам дарує

Незабутні миті:

Стяги українські

В сонячній блакиті

Майорять крилато

На держави свято.

Тож давайте, друзі,

З нами святкувати!

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співа.

Живи, Україно! Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

Вітаю з Денем незалежності!

***

Любіть нашу Україну – вона одна.

Цінуйте кожну прожиту днину,

Бо за літнім сонцем прийде зима.

Будьте людьми та вірте у Бога.

Хай світлою буде ваша дорога.

***

Ми різні з материнської колиски,

Та всі ми діти щирої землі.

В родині вільній всі ми — українці

Ми України доньки і сини

Благословенна у віках земля

З хлібами щедрими під небом синім.

Велично й впевнено зійшла зоря

Нової України!

З національним святом українського народу –

Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!

Благополуччя, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято Вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

Зі святом!

Фото – iStock

