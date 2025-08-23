Новий каналG.spaceНовини

Українці у середу, 23 серпня, відзначають День Державного прапора. У цей день варто привітати один одного з важливим для країни святом.

Новий канал зібрав для цієї нагоди красиві патріотичні привітання і листівки.

Привітання з Днем Державного прапора в прозі

Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в’ється на вітрі і наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

Вітаю з Днем Державного прапора України і від душі бажаю чистого мирного блакитного неба над головами українців, щедрих і злачних полів на теренах країни. Нехай прапор України гордо розвивається на вітрі і неодмінно дарує натхнення і світлу надію кожному з жителів держави.

Вітаю з Днем Державного прапора України і хочу побажати, щоб блакитне небо було мирним і ясним, щоб жовті поля пшениці давали добрий урожай. Нехай Країна росте і процвітає, нехай прапор країни розвивається на вітрі і дарує добру надію українцям на щасливе життя.

День прапора України 2025: привітання зі святом

Привітання з Днем Державного прапора в віршах

З Днем прапора України
Поспішаю привітати всіх,
Бажаю здоров’я,
Радості й сміху.
Хай підуть нещастя
Подалі з країни,
Адже бурі й непогоди
Нам геть не потрібні!

З годин далеких відгомін іде
Про прадідів відвагу, мужність, славу.
Наш прапор житнім золотим цвітом;
Він – символ незалежної держави.
Знамення сяє сонцем золотим,
Небесною виблискує блакиттю…
З ним добували все, що є святим;
І нас із ним нікому не скорити!

Це прапор – вільної країни,
Це прапор – міста і села,
Це стяг моєї Батьківщини,
І в ньому вічності добра.
Він майорить, як синє небо,
Безхмарний – символ добра,
А жовтий – золоті колосся,
Відбиток віри та тепла.
І він, величитися над нами,
Показуючи вірний шлях,
Синім і жовтим кольорами,
На небі й на своїх полях.

Привітання з Днем Державного прапора в картинках

День прапора України 2025: привітання зі святом

День прапора України 2025: привітання зі святом

День прапора України 2025: привітання зі святом

