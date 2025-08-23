День прапора України 2025: привітання зі святом

Українці у середу, 23 серпня, відзначають День Державного прапора. У цей день варто привітати один одного з важливим для країни святом.

Новий канал зібрав для цієї нагоди красиві патріотичні привітання і листівки.

Привітання з Днем Державного прапора в прозі

Вітаю з Днем Державного прапора України. Бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в’ється на вітрі і наповнює душу патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього.

Вітаю з Днем Державного прапора України і від душі бажаю чистого мирного блакитного неба над головами українців, щедрих і злачних полів на теренах країни. Нехай прапор України гордо розвивається на вітрі і неодмінно дарує натхнення і світлу надію кожному з жителів держави.

Вітаю з Днем Державного прапора України і хочу побажати, щоб блакитне небо було мирним і ясним, щоб жовті поля пшениці давали добрий урожай. Нехай Країна росте і процвітає, нехай прапор країни розвивається на вітрі і дарує добру надію українцям на щасливе життя.

Привітання з Днем Державного прапора в віршах

З Днем прапора України

Поспішаю привітати всіх,

Бажаю здоров’я,

Радості й сміху.

Хай підуть нещастя

Подалі з країни,

Адже бурі й непогоди

Нам геть не потрібні!

З годин далеких відгомін іде

Про прадідів відвагу, мужність, славу.

Наш прапор житнім золотим цвітом;

Він – символ незалежної держави.

Знамення сяє сонцем золотим,

Небесною виблискує блакиттю…

З ним добували все, що є святим;

І нас із ним нікому не скорити!

Це прапор – вільної країни,

Це прапор – міста і села,

Це стяг моєї Батьківщини,

І в ньому вічності добра.

Він майорить, як синє небо,

Безхмарний – символ добра,

А жовтий – золоті колосся,

Відбиток віри та тепла.

І він, величитися над нами,

Показуючи вірний шлях,

Синім і жовтим кольорами,

На небі й на своїх полях.

Привітання з Днем Державного прапора в картинках

