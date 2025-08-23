День прапора України 2025: дата, історія свята та цікаві факти

Свято День прапора в Україні встановлене указом другого президента України (19 липня 1994 — 23 січня 2005) Леоніда Кучми 23 серпня 2004 «на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України».

Згодом за президентства Віктора Ющенка у 2009 році було засновано щорічну офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні — в День прапора України.

Коли День прапора в Україні 2025

23 серпня українці відзначають День державного прапора.

Значення кольорів

Згідно з популярним тлумаченням, синій колір на українському стязі символізує небо, а жовтий — пшеничні лани.

Відповідно до релігійного трактування: синій – уособлення Творця та Вищої духовної сили, жовтий – все земне.

Історія створення українського символу

Ще до християнізації Русі жовто-блакитні кольори символізували Київську Державу. Вони були присутні на майже всіх гербах міст. Водночас найдавніші українські прапорні полотнища були трикутно-клинової форми.

Синьо-жовте поєднання було зафіксоване і на гербі Галицько-Волинської держави. На ньому зображено золотого лева, який спинається на скелю на синьому тлі.

У XVIII столітті полкові й сотенні козацькі прапори Війська Запорізького виробляли з блакитного полотнища, на якому жовтою фарбою наносили хрест, зорі, зброю, постаті святих тощо.

Уперше в сучасному вигляді український прапор було вивішено під час в«есни народів» над Львівською ратушею 25 червня 1848 року. З цього моменту синьо-жовтий стяг набував усе більшої популярності, а після революції 1905 року його почали використовувати також на Наддніпрянщині.

У 1918 році Центральна Рада затвердила прапор Української Народної Республіки як поєднання жовтого та блакитного кольорів.

Згодом, за часів Української держави Павла Скоропадського, на основі цієї гами формувалися різні службові стандарти. Синьо-жовтий також був символом і Західноукраїнської Народної Республіки.

З окупацією України більшовиками використання синьо-жовтого було заборонене, за нього карали. Водночас, навіть попри заборони, українці все одно час від часу піднімали синьо-жовті стяги.

Вперше український прапор над офіційною радянською установою з’явився 14 березня 1990 року над Стрийською міською радою. 23 березня 1990 року він з’явився над Тернопільською мерією; 3 квітня – над Львівською ратушею; 24 липня – урочисто піднятий над Київською міською радою.

4 вересня 1991 року національний синьо-жовтий прапор замайорів над Верховною Радою. 28 січня 1992 року Державний Прапор України затверджений Верховною Радою.

Сьогодні синьо-жовтий у всьому світі став символом сміливості та незламності, відваги та боротьби за свободу.

Фото iStock