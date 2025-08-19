З Днем Незалежності України 2025: привітання в прозі

З Днем незалежності України 2025! Цього року важливість цього свята відчувається особливо гостро! Обирай гарне привітання у прозі, щоб поздоровити близьких зі святом!

Сьогодні особливий день – Україна вже 34 рік як самостійна суверенна країна! Вітаємо тебе! Спеціально до цієї події ми створили підбірку привітань у прозі із Днем незалежності України 2025. Обирай найкраще та обов’язково надішли рідним.

Привітання з Днем Незалежності України 2025 у прозі

Щиро вітаємо вас із визначним святом — Днем Незалежності України! Бажаємо успіхів і плідної праці на благо українського народу. Нехай це свято додасть наснаги і творчих здобутків в ім’я процвітання нашої незалежної Батьківщини.

Від усієї душі зичимо вам і вашій родині міцного здоров’я, щастя і благополуччя!

Не має значення, де ми народилися: у Києві чи Севастополі, Львові чи Донецьку, Полтаві чи Одесі, не має значення, скільки нам років і якою мовою ми говоримо. Тільки одне важливо – наша спільна Батьківщина і наше спільне майбутнє. І тільки разом ми можемо його змінити на краще. Зі святом вас! Слава Україні!

З нагоди річниці Незалежності нашої держави бажаємо вам міцного здоров’я, великого родинного щастя, миру, взаєморозуміння, злагоди та добробуту. Нехай кожен день вашого життя буде сповнений радістю, теплом і новими здобутками, а ваші добрі справи примножать славу рідної України.

Шановні друзі,

Сердечно вітаємо вас із Днем Незалежності України.

Усі великі успіхи нашої держави складаються з успіхів кожного небайдужого українця – як безліч річок і потічків зливаються в один могутній Дніпро. Тож давайте з нагоди найважливішого свята України щиро покладатися на успіх наших спільних дій і продовження активної співпраці, яка єднає нас, зміцнює нашу державу. Сердечно бажаю вам, дорогі друзі, щастя, радості і добра.

***

Прийміть сердечні вітання з нагоди всенародного свята – Дня незалежності України.

Бажаємо нових успіхів у вирішенні нашого спільного головного завдання – побудови заможної демократичної процвітаючої України.

