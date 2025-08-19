Ретроградний Меркурій у 2025 році: дати і що не можна робити

Ретроградний Меркурій часто асоціюється з хаосом: техніка виходить з ладу, документи зникають, плани руйнуються, а справи летять шкереберть. Під його вплив підпадають усі знаки зодіаку. То що ж це – збіг чи космічний вплив?

Астрологи стверджують, що дійсно планета впливає на наше життя. І у 2025 таких періодів буде чотири. Щоб уникнути проблем, варто знати дати й діяти обережніше. Коли у 2025 році буде ретроградний Меркурій – читай у нашому матеріалі.

Що таке ретроградний Меркурій?

Меркурій відповідає за комунікації, мислення, технології, подорожі. І коли планета стає ретроградною, то у всіх цих сферах починається справжній хаос і навіть виникають проблеми. Таке трапляється 3-4 рази на рік, коли Меркурій рухається у зворотному напрямку, а точніше – створює ілюзію руху.

Ретроградний Меркурій має вплив на всі знаки зодіаку, але відчуття змінюються залежно від його положення щодо твого знаку або ж Асцендента, якщо ти його знаєш.

Коли у 2025 році очікувати ретроградний Меркурій: дати

У 2025 році ретроградний Меркурій відбудеться чотири рази. Тож варто бути обережним, адже саме у ці дати можуть виникнути поломки, проблеми на роботі, в комунікації тощо. Ось ключові дати:

1-3 січня – цей період вже пройшов і міг залишити значний вплив для людей із знаком зодіаку Стрілець. Вважають, що це був залишковий вплив старого циклу

15 березня – 26 квітня – у цей період особливо уважними треба бути Овнам та Рибам

30 червня – 25 серпня – ретроградний Меркурій у Леві

21 жовтня – 17 грудня – ретроградний Меркурій у Скорпіоні та Стрільці

Що не варто робити в ретроградний Меркурій?

Запам’ятай, що у цей період категорично заборонено:

укладати важливі угоди

планувати та здійснювати далекі поїздки

купувати дорогі речі

переїзд у нове житло/місто/країну

починати нову справу, проєкт, бізнес тощо

влаштовуватися на нову роботу

ухвалювати імпульсивні рішення

Як ретроградний Меркурій впливає на людей?

Як ми вже зазначили, цей період впливає на всі знаки зодіаку. Під час ретроградного Меркурію люди стають неуважними, розсіяними. Частіше трапляються конфлікти, непорозуміння та труднощі в комунікації. Можуть губитися документи, ламатися речі, змінюватися плани, а минуле — несподівано нагадувати про себе.

Радимо тобі у цей період бути уважнішим до деталей і не приймати поспішних рішень.

Авторка: Анна Гусар