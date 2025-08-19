Сьогодні одне із найголовніших свят українців – День незалежності! Довгий шлях боротьби країни за вагоме місце на карті світу ще продовжується. І кожен з нас своєю працею робить свій вклад у цю вартісну справу! Не забудьте привітати найближчих з цим чудовим святом. Якщо ви полюбляєте привітання з Днем незалежності України у віршах, то ми підготували для вас гарну підбірку рим на будь-який смак.
Серпень нам дарує
Незабутні миті:
Стяги українські
В сонячній блакиті
Майорять крилато
На держави свято.
Тож давайте, друзі,
З нами святкувати!
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співа.
Живи, Україно! Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
Вітаю з Денем незалежності!
***
Любіть нашу Україну – вона одна.
Цінуйте кожну прожиту днину,
Бо за літнім сонцем прийде зима.
Будьте людьми та вірте у Бога.
Хай світлою буде ваша дорога.
***
Ми різні з материнської колиски,
Та всі ми діти щирої землі.
В родині вільній всі ми — українці
Ми України доньки і сини
Благословенна у віках земля
З хлібами щедрими під небом синім.
Велично й впевнено зійшла зоря
Нової України!
З національним святом українського народу –
Днем незалежності – ми щиро Вас вітаємо!
Благополуччя, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято Вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
Зі святом!
