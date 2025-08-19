Перекус в школу дитині: що покласти, а від чого краще відмовитись

Вже скоро 1 вересня і багато діток розпочнуть своє навчання офлайн. Потрібно заздалегідь вирішити чим їх годувати, адже харчуватись у шкільній столовій хочуть не всі. Багато батьків дають дитині в школу їжу в контейнері. Догодити смакам маленького привереди і при цьому приготувати корисний обід – непросте завдання. Новий канал зібрав кращі варіанти смачного і поживного обіду для ваших непосид.
Щоб дитині було зручно їсти обід, можна купити ланч бокс з декількома відділеннями. Одне з відділень наповнюється основною стравою, а в інші кладуть овочі та фрукти.
Таку страву зручно їсти руками. У такому обіді дотриманий оптимальний баланс корисного м’яса, свіжих овочів і хліба.
Куряче філе розрізати на скибочки і відбити. Посолити і поперчити, залити йогуртом і залишити на 15 хвилин. Обсмажити філе на сковороді з двох сторін і нарізати соломкою. Огірок нарізати соломкою, помідор і авокадо – кубиками. У центр лаваша викласти овочі і м’ясо, полити йогуртом і посипати приправою. Загорнути лаваш конвертом і покласти в холодильник на ніч. Вранці перекласти в контейнер.
Сендвіч дуже зручно їсти руками. Для приготування такого бутерброда використовуйте тостовий хліб. У начинці для сендвіча використовуйте улюблені продукти дитини.
Для сендвіча хліб змастити домашнім майонезом. Викласти на хліб скибочку сиру, тонко нарізану буженину і кружечки огірка. Накрити зверху другим тостом і злегка притиснути рукою бутерброд. Повторити з другим сендвічем. Залишити бутерброди на ніч в холодильнику і з ранку перекласти в контейнер.
Пухкі й корисні панкейки замінять звичні млинці. І цукру додавати не треба, бо банани додають солодощів.
Інгредієнти:
Приготування:
До бананових оладок можна додати свіжі ягоди, фрукти, мед.
Мафін зі шпинатом приваблює зеленим кольором, та ще й корисний! В начинку можна додати будь-які сири, шматочки шинки чи овочів.
Інгредієнти:
Приготування:
Використайте різнобарвні обгортки з прикрасами. Так не лише зручно діставати мафіни з форми, а й їсти зручно.
Якщо ви дбаєте про повноцінне здорове харчування своєї дитини, то не варто давати в школу “швидку” їжу: куплені гамбургери, шоколадні батончики, солодощі, чипси, сухарики. Також варто бути обережними з кисломолочними продуктами. Якщо ви все ж хочете дати дитині сирок чи йогурт, ви повинні бути впевнені, що вона досить швидко їх з’їсть, а не буде носити в рюкзаку протягом дня, і продукт прокисне. Також важливо, щоб упаковка була твердою, і той самий йогурт не розчавився і не розтікся у шкільному рюкзаку.
Дітям, які мають проблеми з шлунково-кишковим трактом, можна порадити звернутися перед школою до лікаря-гастроентеролога. Можливо, лікар вважатиме за необхідне порекомендувати дієтичний стіл навіть у дитячому закладі. В такому разі з висновком від лікаря батьки звертаються до школи, і в результаті дитина в їдальні отримує спеціалізоване харчування. Наприклад, за дисфункцій жовчного міхура рекомендована Дієта №5, тому, якщо на загальний стіл дають смажені котлети або рибу, то за дієти №5 дитині запропонують їх запеченими або відвареними.
Фото iStock