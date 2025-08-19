Перекус в школу дитині: що покласти, а від чого краще відмовитись

Вже скоро 1 вересня і багато діток розпочнуть своє навчання офлайн. Потрібно заздалегідь вирішити чим їх годувати, адже харчуватись у шкільній столовій хочуть не всі. Багато батьків дають дитині в школу їжу в контейнері. Догодити смакам маленького привереди і при цьому приготувати корисний обід – непросте завдання. Новий канал зібрав кращі варіанти смачного і поживного обіду для ваших непосид.

Щоб дитині було зручно їсти обід, можна купити ланч бокс з декількома відділеннями. Одне з відділень наповнюється основною стравою, а в інші кладуть овочі та фрукти.

Лаваш з куркою і овочами

Таку страву зручно їсти руками. У такому обіді дотриманий оптимальний баланс корисного м’яса, свіжих овочів і хліба.

Куряче філе – 250 г.

Лаваш тонкий – 1 шт.

Помідор – 2 шт.

Огірок – 1 шт.

Авокадо – 0,5 шт.

Йогурт густий – 4 ст. л.

Сіль – 2-3 щіпки

Перець чорний мелений – щіпка.

Приправа за смаком.

Куряче філе розрізати на скибочки і відбити. Посолити і поперчити, залити йогуртом і залишити на 15 хвилин. Обсмажити філе на сковороді з двох сторін і нарізати соломкою. Огірок нарізати соломкою, помідор і авокадо – кубиками. У центр лаваша викласти овочі і м’ясо, полити йогуртом і посипати приправою. Загорнути лаваш конвертом і покласти в холодильник на ніч. Вранці перекласти в контейнер.

Домашній сендвіч

Сендвіч дуже зручно їсти руками. Для приготування такого бутерброда використовуйте тостовий хліб. У начинці для сендвіча використовуйте улюблені продукти дитини.

Хліб для тостів – 4 шт.

Буженина з телятини – 4 скибочки.

Огірок – 1 шт.

Твердий сир – 2 скибочки.

Домашній майонез.

Для сендвіча хліб змастити домашнім майонезом. Викласти на хліб скибочку сиру, тонко нарізану буженину і кружечки огірка. Накрити зверху другим тостом і злегка притиснути рукою бутерброд. Повторити з другим сендвічем. Залишити бутерброди на ніч в холодильнику і з ранку перекласти в контейнер.

Бананові оладки

Пухкі й корисні панкейки замінять звичні млинці. І цукру додавати не треба, бо банани додають солодощів.

Інгредієнти:

банани — 2 шт.

яйце — 1 шт.

розпушувач — 1 ч.л.

цільнозернове борошно — 2 ст.л.

Приготування:

Збийте банани у блендері чи просто розімніть виделкою. Додайте яйце, порціями борошно, розпушувач. Добре вимішайте. Посмажте оладки на сковороді та смакуйте.

До бананових оладок можна додати свіжі ягоди, фрукти, мед.

Зелені маффіни зі шпинатом

Мафін зі шпинатом приваблює зеленим кольором, та ще й корисний! В начинку можна додати будь-які сири, шматочки шинки чи овочів.

Інгредієнти:

йогурт — 250 мл.

яйце — 1 шт.

борошно (бажано використовувати цільнозернове) — 200 г.

розпушувач — 1 ч.л.

сіль на кінчику ножа.

свіжий або заморожений шпинат — 50 г.

оливкова олія — 2 ст.л.

твердий сир — 100 г.

Приготування:

З’єднайте йогурт, оливкову олію, яйце, сіль та збийте міксером або вручну. Порціями додайте борошно з розпушувачем та вимішайте. Натріть твердий сир, додайте до суміші. Шпинат перебийте у блендері чи наріжте, відправляйте до тіста й добре перемішайте. Змастіть маслом чи олією форми, вилийте тісто й запікайте при 180°C 20-30 хв. Перевіряйте зубочисткою: коли вона лишається сухою, кекси готові.

Використайте різнобарвні обгортки з прикрасами. Так не лише зручно діставати мафіни з форми, а й їсти зручно.

Що не давати на перекус дитині в школу

Якщо ви дбаєте про повноцінне здорове харчування своєї дитини, то не варто давати в школу “швидку” їжу: куплені гамбургери, шоколадні батончики, солодощі, чипси, сухарики. Також варто бути обережними з кисломолочними продуктами. Якщо ви все ж хочете дати дитині сирок чи йогурт, ви повинні бути впевнені, що вона досить швидко їх з’їсть, а не буде носити в рюкзаку протягом дня, і продукт прокисне. Також важливо, щоб упаковка була твердою, і той самий йогурт не розчавився і не розтікся у шкільному рюкзаку.

Дітям, які мають проблеми з шлунково-кишковим трактом, можна порадити звернутися перед школою до лікаря-гастроентеролога. Можливо, лікар вважатиме за необхідне порекомендувати дієтичний стіл навіть у дитячому закладі. В такому разі з висновком від лікаря батьки звертаються до школи, і в результаті дитина в їдальні отримує спеціалізоване харчування. Наприклад, за дисфункцій жовчного міхура рекомендована Дієта №5, тому, якщо на загальний стіл дають смажені котлети або рибу, то за дієти №5 дитині запропонують їх запеченими або відвареними.

