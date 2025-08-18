Новий каналG.spaceНовини

Місячний календар на серпень 2025: найкращі дні для справ, подорожей, змін

Місячний календар сприятливих днів на серпень 2025 уже на сайті Нового каналу! Дізнавайся, коли варто планувати важливі справи та ухвалювати ключові рішення, а коли краще взяти паузу

Усе найважливіше про серпень з астрологічної точки зору — в місячному календарі від Нового каналу!

Фази Місяця у серпні 2025

  • 1–8 серпня – Місяць, що росте.
  • 9 серпня – повний Місяць.
  • 10–22 серпня – спадний Місяць.
  • 23 серпня – молодик.
  • 24–31 серпня – Місяць, що росте.

Місячний календар на серпень 2025: сприятливі дні для справ

Згідно з місячним календарем на серпень 2025, сприятливі дні: 3, 13, 14, 20 та 27 число. Це ідеальний час для активних дій: ухвалення рішень, фінансових угод, нових стартів, подорожей і запуску важливих проєктів. Також сприятливо займатися творчістю, довготривалими справами чи оздоровленням.

Місячний календар на червень

Сприятливі дні для справ за місячним календарем на серпень 2025:

  • Сприятливі дні для подорожей: 3, 13, 20, 27 серпня.
  • Сприятливі дні для нових починань: 6, 10, 17, 24, 27 серпня.
  • Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 6, 10, 17, 18, 22, 24, 27 серпня.
  • Сприятливі дні для творчості та спорту: 5, 10, 13, 17, 18, 21, 25, 27, 28 серпня.
  • Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 9, 10, 12, 13, 17, 18, 21 серпня.
  • Сприятливі дні для походу до лікаря: 5, 7, 9, 10, 17, 21, 24, 27 серпня.

Несприятливі дні для справ за місячним календарем на серпень 2025

У серпні 2025 року варто з обережністю поставитися до таких дат: 2, 5, 8, 16, 23, 26, 28. Це період, коли можливе емоційне виснаження та зниження енергії, тож нові справи краще відкласти.

