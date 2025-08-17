Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня всім знакам зодіаку. Що чекає кожного зі знаків зодіаку з 18 по 24 серпня 2025 року - гороскоп на тиждень у матеріалі.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня 2025 вже на сторінках Нового каналу! Що чекає Овнів, Левів, Терези, Скорпіонів та інші знаки зодіаку цього тижня? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей тиждень принесе усвідомлення, що деякі проєкти варто завершити або трансформувати. Час підбивати підсумки колективної роботи. До 22 серпня енергія Сонця допомагає вам проявити себе у творчих чи публічних проєктах, а після – з’явиться бажання навести лад у буденних справах, впорядкувати робочий графік і зайнятися здоров’ям. Комунікації та паперові справи все ще потребують уважності, але вже без хаосу останніх тижнів. Планети натякають: добре було б переглянути сферу дружніх стосунків. Чи отримуєте ви взамін стільки ж, як віддаєте?

Порада тижня: відпускайте проєкти та відносини, що вже «відпрацювали» себе.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тиждень мине під знаком домашніх і сімейних справ. Спадний Місяць дає змогу спокійно закрити невирішені питання, пов’язані з оселею, ремонтом або сімейними домовленостями. До 22 серпня Сонце підтримує теплу атмосферу у колі близьких, а з початком сезону Дів ви відчуєте прилив натхнення для творчості, романтичних занять, відпочинку і спільного часу з дітьми. Планети цього тижня допомагають вам врівноважити стосунки, зробити їх більш м’якими та чуттєвими. Сприятливий час для завершення конфліктів.

Порада тижня: ваша сила – у мʼякості.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Цього тижня планети обіцяють динамічний тиждень, підживлюючи ваш природний ентузіазм до нових знань та знайомств. Водночас спадний Місяць радить зменшити темп і вибірково підходити до завдань. До вихідних ви будете активніші у навчанні, спілкуванні, презентаціях, але ближче до кінця тижня з’явиться бажання більше часу побути «на домашньому», навести лад у сімейних справах, відвідати рідних. Планети сприятимуть залагодженню дрібних непорозумінь, але не поспішайте підписувати важливі документи до кінця літа.

Порада тижня: відпочинок потрібен від усього – навіть від того, що ви любите.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Рак (22 червня – 22 липня)

Планети зараз підтримують ваше прагнення до розширення та зростання, посилення свого авторитету. Цей тиждень – чудовий час, щоб закрити старі борги, переглянути бюджет і завершити невигідні угоди. До кінця тижня у вас буде можливість проявити себе у грошових питаннях або фінансових проєктах, після чого на перший план вийде комунікація, навчання, робота з документами. Планети зараз полегшують досягнення домовленостей та додають переконливості вашим словам. Скористайтеся цим!

Порада тижня: масштабуйтесь, і всесвіт підтримає вас.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Ви все ще в центрі уваги світил, але вже відчуваєте, що пора завершувати певний етап. Спадний Місяць допоможе звільнитися від зайвого: від зобов’язань, людей чи справ, які більше не приносять користі. Наприкінці тижня на перший план вийдуть фінансові питання та стабільність. Цього тижня деякі ситуації змусять кардинально переглянути цінності. Водночас планети обіцяють приємні знайомства або зміцнення наявних стосунків.

Порада тижня: спокій та релакс потрібні навіть таким зірочкам, як ви.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Цей тиждень почнеться в атмосфері внутрішніх роздумів. Планети зараз допомагають вам глибше зрозуміти себе, щоб відпустити страхи та старі образи. До кінця тижня ви будете більше зосереджені на підготовчій роботі «за лаштунками», але з переходом Сонця у ваш знак енергія зросте, і ви відчуєте новий старт. Приймайте важливі рішення та змінюйте своє життя! Не проґавте шанс налагодити комунікацію з колегами чи клієнтами, але пам’ятайте про обережність і точність у формулюваннях.

Порада тижня: ви зараз – улюбленці всесвіту, приготуйтеся сяяти!

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Планети зараз додають вам чарівності і прагнення до гармонії. Використайте це, щоб збалансувати різні сфери свого життя. Спадний Місяць допоможе завершити колективні проєкти, які вичерпали себе, та розставити пріоритети у спілкуванні. До вихідних цього тижня ви будете активні в соціумі, однак потім з’явиться бажання усамітнитися, більше відпочивати та відновлювати сили. Присвятіть вікенд відновленню. Це чудовий час для підбиття підсумків і підготовки до нового циклу.

Порада тижня: бережіть і вчасно заряджайте свою соціальну батарейку.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Цей тиждень сприятливий для завершення кар’єрних проєктів, перегляду професійних планів і стосунків з керівництвом. Спадний Місяць радить закрити «хвости» та не починати нових масштабних справ. Спостерігайте, робіть висновки, але не кваптеся розсилати резюме. До кінця тижня ви ще будете активно залучені у професійні питання, та пізніше на перший план вийдуть дружнє спілкування і колективні ініціативи. Ви найкраще реалізуєтесь у співпраці з іншими. Планети допоможуть знайти потрібних партнерів і порадників.

Порада тижня: не кваптеся з карʼєрними рішеннями, дійте виважено.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Цей тиждень – час перегляду планів на майбутнє. Ви отримаєте цінні інсайти від планет, куди рухатися далі. Спадний Місяць допоможе завершити курси, навчання або підготовку до поїздки, фіналізувати справи, повʼязані з закордоном та іноземцями. Сонце ще підсилює ваш інтерес до розширення горизонтів, але вже незабаром почнеться фокус на роботі, соціальному успіху й репутації. Планети додають активності в партнерських стосунках, але уникайте зайвої конфліктності.

Порада тижня: тримайте очі широко розплющеними – підказки всюди.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Тиждень акцентує увагу на глибинних трансформаціях. Світ змінюється, не опирайтеся цьому. Планети підкажуть, що саме у вашому житті потребує оновлення. Спадний Місяць радить закрити фінансові зобов’язання та зайнятися документами. Наприкінці тижня у вас з’явиться бажання вчитися, опановувати іноземні мови, подорожувати чи розширювати знання. Планети зараз допомагають структурувати думки й діяти послідовно. Будьте наполегливими!

Порада тижня: виріште фінансові питання, і у вас з’явиться ресурс на інші зміни.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Цей тиждень важливий для особистих і ділових стосунків. Планети радять вирішити конфлікти, розставити крапки у стосунках або укласти заплановані угоди. До кінця тижня ще зберігається акцент на взаємодії з іншими, але вже від вихідних ви можете відчути потребу закритися у своїй мушлі. Стане актуальною тематика глибинних емоцій і фінансів. Ви зможете правильно розпорядитися інвестиціями, кредитами, коштами інших людей. Планети допоможуть зберегти баланс навіть у складних розмовах, тож якщо накипіло – час поговорити.

Порада тижня: не відкладайте складні розмови, щоб не накопичувати претензії.

Гороскоп на тиждень з 18 по 24 серпня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Тиждень закликає завершити робочі проєкти. Якщо складно взятися за справу, спробуйте «зʼїсти жабу» зранку. Ви відчуєте полегшення від проробленої роботи. Перегляньте підхід до здоровʼя, додайте нові корисні рутини: йогу, прогулянку звечора чи просто 15 хв для себе щодня. Цього тижня Спадний Місяць допоможе розвантажити графік. Від вихідних на перший план вийдуть партнерські стосунки, теми домовленостей, партнерства, важливих документів. Планети радять діяти поступово, без поспіху, з чітким планом. Якщо відчуваєте нестачу досвіду, неодмінно консультуйтеся з фахівцями.

Порада тижня: візьміть за правило планувати найскладніші справи на ранок.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)