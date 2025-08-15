Новий каналG.spaceНовини

Магнітні бурі у серпні 2025: небезпечні дати

Магнітні бурі у серпні 2025 року: точний прогноз на місяць

Магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті навіть абсолютно здорових людей, а метеозалежні відчувають їх особливо гостро. У цей період можливі перепади тиску, головний біль, дратівливість, безсоння чи загальна слабкість.

За прогнозами, у серпні 2025 року сонячна активність буде низькою та доволі спокійною. 

Зараз дивляться

Місячний календар на серпень 2025: найкращі дні для справ, подорожей, змін

Місячний календар стрижок на серпень 2025: коли краще оновити зачіску в гармонії з Місяцем

Гороскоп на 2025 рік: прогноз для всіх знаків зодіаку

NASA додало 13 знак зодіаку: правда чи ні

А коли саме варто очікувати магнітні бурі у серпні та якої сили вони будуть – читай у новому матеріалі на сайті Нового каналу. 

Що таке магнітні бурі?

Нагадаємо, що магнітні бурі – це природне явище, що виникає через активність Сонця та вплив сонячного вітру на магнітне поле Землі. І хоч багато людей можуть не відчути жодних змін, для декого такі періоди помітно впливають на самопочуття та загальне фізичне нездужання.

Магнітні бурі у червні 2025

Календар магнітних бур на серпень 2025 року в Україні:

  • 4, 5, 16, 17 серпня — середня магнітна буря,
  • 25 серпня — слабка магнітна буря.

Магнітні бурі у серпні 2025: як захиститися від шкідливого впливу 

Радимо тобі дотримуватися кількох простих рекомендацій, аби легше перенести магнітні бурі у серпні 2025 року:

  • Намагайся засинати та прокидатися в один і той самий час – це допоможе організму адаптуватися;
  • Пий достатньо води, адже зневоднення тільки посилює втому та головний біль;
  • Обмеж вживання кави та алкоголю, бо ці напої можуть підвищувати тривожність і негативно впливати на сон;
  • Більше часу проводь на свіжому повітрі. Прогулянки знижують рівень стресу та покращують самопочуття;
  • Не перенавантажуй себе та відклади інтенсивну роботу – фізичну чи ментальну – на інші дні.
  • Слухай свій організм. Якщо самопочуття різко погіршилося – не ігноруй симптоми й за потреби звернись до лікаря.

Фото iStock

gspace лайфхак магнітні бурі
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь