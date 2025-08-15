Магнітні бурі у серпні 2025 року: точний прогноз на місяць

Магнітні бурі можуть позначатися на самопочутті навіть абсолютно здорових людей, а метеозалежні відчувають їх особливо гостро. У цей період можливі перепади тиску, головний біль, дратівливість, безсоння чи загальна слабкість.

За прогнозами, у серпні 2025 року сонячна активність буде низькою та доволі спокійною.

А коли саме варто очікувати магнітні бурі у серпні та якої сили вони будуть – читай у новому матеріалі на сайті Нового каналу.

Що таке магнітні бурі?

Нагадаємо, що магнітні бурі – це природне явище, що виникає через активність Сонця та вплив сонячного вітру на магнітне поле Землі. І хоч багато людей можуть не відчути жодних змін, для декого такі періоди помітно впливають на самопочуття та загальне фізичне нездужання.

Календар магнітних бур на серпень 2025 року в Україні:

4, 5, 16, 17 серпня — середня магнітна буря,

— середня магнітна буря, 25 серпня — слабка магнітна буря.

Магнітні бурі у серпні 2025: як захиститися від шкідливого впливу

Радимо тобі дотримуватися кількох простих рекомендацій, аби легше перенести магнітні бурі у серпні 2025 року:

Намагайся засинати та прокидатися в один і той самий час – це допоможе організму адаптуватися;

Пий достатньо води, адже зневоднення тільки посилює втому та головний біль;

Обмеж вживання кави та алкоголю, бо ці напої можуть підвищувати тривожність і негативно впливати на сон;

Більше часу проводь на свіжому повітрі. Прогулянки знижують рівень стресу та покращують самопочуття;

Не перенавантажуй себе та відклади інтенсивну роботу – фізичну чи ментальну – на інші дні.

Слухай свій організм. Якщо самопочуття різко погіршилося – не ігноруй симптоми й за потреби звернись до лікаря.

