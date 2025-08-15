Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня 2025: прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня 2025 вже на сторінках Нового каналу! Що чекає Овнів, Левів, Терези, Скорпіонів та інші знаки зодіаку цього тижня? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Ваш тиждень мине серед людей і контактів. Накопичуйте нові ідеї щодо співпраці та спільних проєктів! Мине зовсім трішки часу, і ви з новою енергією візьметеся втілювати їх у життя. Головне цього тижня – взаємодійте та кооперуйтеся з іншими. Планети заохочуватимуть вас до активності: комунікацій, поїздок, навчання. Ретельно перевірте старі домовленості, бо в них ви можете настрапити на важливу інформацію.

Порада тижня: ваша сила – в єдності з іншими.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Триває період підвищеної уваги до репутації та кар’єри. На цьому тижні в центрі уваги будуть теми досягнень, статусу та успіху. Повня 9 серпня могла дати цінні інсайти щодо майбутньої професійної реалізації та нових напрямів. Будьте уважні до помилок у документах і діловому листуванні. Крім того, планети активують вашу фінансову сферу, тож імовірна метушня з витратами.

Порада тижня: не женіться за посадами, можливо, час спробувати щось нове.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

У вас триває час внутрішнього розширення. Вбирайте в себе якнайбільше нової інформації, але не поспішайте трансформувати її в дії. Планети підтримують щирий прояв себе через навчання чи викладання. Марс зараз дає вам багато енергії, але уникайте хаосу та імпульсивних вчинків. Стежте, на що ви витрачаєте свою енергію. На цьому тижні ретро-Меркурій може змусити переглянути плани подорожей чи курсів.

Порада тижня: не час для впертості – будьте гнучкими до будь-яких ситуацій.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня: Рак (22 червня – 22 липня)

Повня активізувала тему спільних ресурсів. Можуть повертатися незакриті фінансові справи й актуалізуватися питання спільних інвестицій. Серед турбот про матеріальне не забувайте про себе, адже є ризик просто вигоріти. На цьому тижні Сонце допомагає знайти внутрішню опору саме через турботу про себе. Планети дають вам нові можливості, особливо через сімейні або особисті зв’язки.

Порада тижня: фінансовий успіх прийде через взаємодію з іншими.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Ваша яскрава особистість проявиться у взаєминах з оточенням. Ви майстерно налагоджуєте соціальні контакти, і планети вам у цьому сприяють! Використайте свою харизму, щоб досягти успіху в переговорах, укладенні угод і підписанні документів. Цього тижня можлива поява людей із минулого, відновлення старих зв’язків. Планети сприяють гармонізації особистого життя, тут ви почуватиметеся безпечно та комфортно.

Порада тижня: природний шарм – ваша головна зброя, щоб досягти бажаного.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Ретроградний Меркурій у вашому знаку, що триває від 5 серпня, – час для перегляду своєї ефективності та ревізії справ. Планети активізували тему здоров’я та самооцінки: дослухайтеся до сигналів тіла. У бізнесі не час для нового, краще завершувати старі справи, підбивати підсумки та «лагодити» неефективні процеси. Іноді варто сповільнитися, щоб потім набрати швидкість.

Порада тижня: дозвольте собі сповільнитися та займіться здоровʼям.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Найбільшої уваги потребуватимуть теми кохання, творчості, дітей. Дозвольте собі побути романтичними і спонтанними. Спробуйте нове захоплення з коханою людиною чи влаштуйте на тижні день лише для себе: відпочивайте і заряджайтесь. Планети наділяють вас красою та магнетизмом, а також сприяють відкриттю серця, тож незабаром вільні Терези вже не будуть самотніми. Якщо повертаються колишні, слухайте інтуїцію: це ретро-Меркурій перевіряє вас на зрілість.

Порада тижня: не бійтеся відкривати своє серце, ризик вартує того.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Вам дуже важливо забезпечити собі внутрішній комфорт і відчуття безпеки. Можлива переоцінка родинних сценаріїв або житлових питань, актуалізація питань нерухомості та землі. Цього тижня планети можуть змусити вас розриватися між карʼєрою та домом, і, якщо не вдасться збалансувати ці сфери, наразі краще віддати перевагу гармонії в оселі. Рідні потребуватимуть вашої підтримки, тож будьте чуйними.

Порада тижня: ніщо не тішить так, як баланс між особистим та публічним.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Планети підтримують вашу активність, буде багато спілкування, руху та новин. Однак нових справ краще не починати, натомість фокусуючись на завершенні того, що накопичилося. На цьому тижні знайдіть час для зустрічей із родичами та друзями, залагодження непорозумінь із сусідами. Ретро-Меркурій радить двічі перевіряти документи, техніку, листування. У вас могли визріти ідеї, як вдосконалити свої навички та налагодити нові контакти. Обдумайте їх.

Порада тижня: ви як невтомний поні, але бути всюди й одразу – неможливо.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Для вас у фокусі – гроші, цінності та самоповага. Настав період стабілізації фінансів або перегляду пріоритетів. Не погоджуйтеся на менше: ваші знання та досвід мають щедро винагороджуватися, і саме час окреслити це перед іншими. Планети стимулюють вас до сміливих вкладень у себе, але водночас просять обережності з контрактами, домовленостями та покупками. На цьому тижні краще не поспішати й подумати двічі.

Порада тижня: ви – найкращий піарник своїх навичок та вмінь, не соромтеся.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Повня у вашому знаку запустила період особистісних перетворень на цьому тижні. Зараз важливо прислухатися до себе, переосмислити образ свого «я». Ймовірні зміни в стилі та зовнішності, особистому житті та стосунках. Сонце нині робить важливою тему партнерства: зверніть увагу на те, хто поруч з вами. Старі теми стосунків можуть повернутися, але чи потрібно це вам?

Порада тижня: те, як ви транслюєте себе, визначає все ваше життя.

Гороскоп на тиждень з 11 по 17 серпня: Риби (19 лютого – 20 березня)

У вас триває період самоспостереження та духовності. Вам хотітиметься ізолюватися від інших, тож не ігноруйте це прагнення та дайте собі спокій. Ваш внутрішній світ не менш цікавий, ніж зовнішній, познайомтеся з ним ближче. Водночас не впадайте в тотальний ескапізм: будуть буденні турботи, що потребують термінового вирішення. Цього тижня завершуйте справи з банками, чиновниками, поліцією: не кидайте їх на півдорозі.

Порада тижня: дбайте про емоційне здоровʼя, воно зараз на першому місці.

