Місячний календар сприятливих днів на серпень 2025 уже на сайті Нового каналу! Дізнавайся, коли варто планувати важливі справи та ухвалювати ключові рішення, а коли краще взяти паузу
Усе найважливіше про серпень з астрологічної точки зору — в місячному календарі від Нового каналу!
Магнітні бурі у серпні 2025: небезпечні дати
Місячний календар стрижок на серпень 2025: коли краще оновити зачіску в гармонії з Місяцем
Гороскоп на 2025 рік: прогноз для всіх знаків зодіаку
NASA додало 13 знак зодіаку: правда чи ні
Фази Місяця у серпні 2025
Місячний календар на серпень 2025: сприятливі дні для справ
Згідно з місячним календарем на серпень 2025, сприятливі дні: 3, 13, 14, 20 та 27 число. Це ідеальний час для активних дій: ухвалення рішень, фінансових угод, нових стартів, подорожей і запуску важливих проєктів. Також сприятливо займатися творчістю, довготривалими справами чи оздоровленням.
Сприятливі дні для справ за місячним календарем на серпень 2025:
Несприятливі дні для справ за місячним календарем на серпень 2025
У серпні 2025 року варто з обережністю поставитися до таких дат: 2, 5, 8, 16, 23, 26, 28. Це період, коли можливе емоційне виснаження та зниження енергії, тож нові справи краще відкласти.
Фото iStock