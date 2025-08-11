NASA додало 13 знак зодіаку: правда чи ні

Змінилась земна вісь, а відтак, на зоряному небі між Скорпіоном та Стрільцем ми будемо бачити нове сузір’я. І тому кількість знаків зодіаку збільшиться: тепер їх стане не 12, а 13. Це призвело до того, що у 85% людей на планеті може змінитися знак Зодіаку. Про це йдеться у матеріалі на Space.Place.NASA.

Як тепер з цим жити та що відомо про тринадцятий знак Зодіаку? Новий канал запитав думку людей, в яких за новою системою змінились знаки Зодіаку, та астрологині – читай в матеріалі.

Як змінюється розташування сузір’їв

Як пояснюють вчені на сайті NASA, існує кілька різних визначень сузір’їв, хоча багато людей думають про сузір’я як про групу зірок. Сузір’я, які можна побачити на нічному небі залежать від вашого розташування на Землі та пори року.

З давніх часів сузір’я називали на честь предметів, тварин та людей. Зараз астрономи використовують сузір’я для позначення зірок та метеорних потоків. На цей час існує 88 офіційно визнаних сузір’їв.

Щоночі зоряне небо виглядає дещо інакше, оскільки Земля знаходиться в іншому місці своєї орбіти. І зірки здаються трохи на захід від того місця, де вони були напередодні ввечері. Вигляд сузір’я може також змінюватися в залежності від того, в якій частині світу ви знаходитесь.

– Наприклад, припустимо, що ви знаходитесь в Північній півкулі й дивитеся в нічне небо 21 вересня. Ймовірно, ви зможете побачити сузір’я Риб. Але ви не побачите Діву, тому що це сузір’я знаходиться по інший бік Сонця. У цей час року зірки Діви будуть видно тільки вдень, але ви ніколи їх не побачите через яскравість нашого Сонця, – пояснюють вчені.

На новій карті сузір’їв, яку опублікували у NASA, можна чітко побачити, що замість звичних 12 зодіакальних сузір’їв на ній знаходиться 13. Додався ще один знак Зодіаку – Змієносець.

По суті, Змієносець – це екваторіальне сузір’я. Сонце знаходиться у ньому з 30 листопада по 17 грудня. Змієносець зображується як чоловік, який тримає змію, розділену його тілом на дві частини. При цьому Голова Змії та її хвіст вважаються зодіакальним сузір’ям.

Новий розподіл Знаків Зодіаку

Як тепер розподіляться знаки Зодіаку:

Козеріг – з 20 січня по 16 лютого Водолій – з 16 лютого до 11 березня Риби – з 11 березня по 18 квітня Овен – з 18 квітня по 13 травня Телець – з 13 травня по 21 червня Близнюки – з 21 червня по 20 липня Рак – з 20 липня по 10 серпня Лев – з 10 серпня по 16 вересня Діва – з 16 вересня по 30 жовтня Терези – з 30 жовтня по 23 листопада Скорпіон – з 23 листопада по 29 листопада Змієносець – з 29 листопада по 17 грудня Стрілець – з 17 грудня по 20 січня

Що відомо про знак Змієносця

Якщо раніше ти був Скорпіоном чи Стрільцем, то тепер в тебе з’явився шанс бути Змієносцем. Під цим знаком народилися люди в період із 29 листопада по 17 грудня. Символ Змієносця – людина, що бореться зі змієм.

Характеристика знаку Змієносець

В астрології такі люди – сильні, цілеспрямовані, з величезною внутрішньою силою, які звикли працювати на результат. У цьому вся знаку поєднується багато рис характеру Скорпіона і Стрільця.

Змієносці вміють радіти дрібницям, ніколи не опускає руки, любить ризик та пригоди. Це люди дії, які намагаються нічого не відкладати на згодом. Поруч із ними можуть бути й друзі з такими рисами, які підтримають їхні авантюри. У коханні Змієносці стабільні та вірні – зазвичай вони обирають одного партнера і на все життя.

Думка астролога про нову систему Зодіаків та новий знак Зодіку – Змієносець

Ірина Бублій, астрологиня

Тема 13-го знака періодично виринає вже кілька років поспіль. Я досить скептично до неї ставлюся і зараз поясню, чому.

Що таке Зодіак у його звичному вигляді? Це 12 знаків. 12 секторів екліптики, по 30 градусів кожен. Зручно ж! А чи зручно ділити його на 13 секторів? Спробуйте порахувати.

Зодіак – це умовність. Він не настільки прив’язаний до реальних меж зодіакальних сузір’їв. Немає відповідності між знаками Зодіаку та координатами. Люди створили поділ на 12 знаків багато століть тому для своєї зручності. Так простіше орієнтуватися на небі.

Ця традиція не має стосунку до астрономії. Але якщо вам хочеться винайти свою класифікацію – будь ласка!) Хоч змієносець, хоч єдиноріг. Головне – що ви не перестанете бути собою!

Що про це думають українці?

Валерія Коваль (була Терезами, за новою системою стала Дівою)

Виявляється, тепер я Діва? Хоча все життя була Терезами. І ідентифікувала себе саме так. Бо всі характеристики цього знаку, наче списані з мене. До прикладу, дуже важко приймаю рішення, довго зважую всі за та проти. І в принципі вірю у гороскопи, сумісність знаків. Цікаво, що мене оточують саме ті люди, з якими в мене найбільше співпадінь за знаками зодіаку. Тому для себе вирішила, що Дівою через якісь нові дослідження космосу не стану. І продовжуватиму носити свій улюблений срібний кулончик з символом Терезів. На моє внутрішнє відчуття ніяк не повпливала інформація, що тепер знаків зодіаку 13. Житиму і далі за старим гороскопом.

Катерина Шмарова (була Стрільцем, за новою системою стала Змієносцем)

Мені цікаво почити про зміни, але щодо того, ким я себе важатиму далі, думаю, що залишусь Стрільцем. Напевно, тому що звикла. Але при цьому я все одно триматиму цю інформацію у себе в голові й, можливо, враховуватиму її у різних випадках. Сама у гороскопи я не вірю на всі сто відсотків, але іноді, заради забави, можу залізти у інтернет і почитати щось на цю тему.

Марія Тарадай (була Козерогом, стала Стрільцем)

Я не особливо вірю у гороскопи, але я з дитинства люблю увесь двіж пов’язаний з тестами і тому подібне, тому з цікавості інколи дивлюся відео або читаю статті на тему астрології. Почала помічати за собою, що дійсно часто вгадую знак зодіаку людини навіть зовсім трохи з нею поспілкувавшис, тому в цьому щось є.

Але насправді ніяк не реагую на всі ці «нововведення» та зміни знаків.

По перше, бо якщо заглиблюватися у тему астрології, на тебе впливає не лише твій сонячний знак, а й асцедент, положення місяця у той день, коли ти народився та багато інших факторів – лише один знак зодіаку дає дуже мало інформації. А по-друге, у кожного з нас зовсім різне бачення «ідеальної версії себе», яка часто не збігається з канонічним описом нашого знаку. Наприклад, Козерігу (яким є я), окрім інших якостей завжди приписують трудоголізм і інтровертність, до яких я ніколи не мала ніякого відношення. Це як з гендерами у сучасному світі, розумієте – нехай кожен сам обирає ким він себе вважає.

Фото iStock, Space.Place.NASA.