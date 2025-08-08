Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня 2025 вже на сторінках Нового каналу! Що чекає всіх знаків зодіаку? Читай точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Це – повний гороскоп на тиждень на Новому каналі. І не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Тема тижня – самовираження та майстерність. Ви сяєте як ніколи, але переконайтеся, що ваша зірочка світить у правильному колективі. Повня 9 серпня стимулюватиме вас усвідомити свої справжні цілі та переглянути оточення. Звільніться від соціальних зв’язків, які вас стримують, і цінуйте тих, із ким на одній хвилі. В гонитві за самореалізацією не забувайте про домашні клопоти: вони теж потребуватимуть уваги.

Порада тижня: створіть навколо себе ком’юніті людей зі спільними цілями.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Вам доведеться шукати баланс між кар’єрою й особистим. Повний Місяць 9 серпня принесе визнання у професійній сфері або підштовхуватиме змінити курс. Декому з Тельців буде достатньо змінити імідж на роботі чи посаду. Інші ж залишать те, чим займалися, і шукатимуть успіху деінде. Будьте відкриті до кар’єрних пропозицій! Венера не дасть вам потонути в роботі та заохочуватиме до романтичних вчинків.

Порада тижня: будьте готові переосмислити кар’єрні цілі.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Готуйтеся розширювати світогляд! Наприкінці тижня ви зможете завершити важливе навчання або отримаєте інформацію, яка змінить ваше світосприйняття. Тримайте ментальні кордони відкритими. Меркурій зараз допомагає вам бути організованими і встигати все: численні зустрічі, посиденьки з друзями, поїздки та заняття спортом, розвиток особистого бренду. У вашій добі більше, ніж 24 години, скористайтеся цим!

Порада тижня: якщо щось здається «занадто», саме час спробувати.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Рак (22 червня – 22 липня)

Можуть вирішитися глобальні фінансові питання, які давно вас хвилювали. Хтось зможе вигідно інвестувати кошти, хтось – розпрощатися з боргом, інші – отримати спадок. До вихідних будьте відкритими до нових перспектив і можливостей, вивчайте їх та не бійтеся мріяти про більше. Венера робить вас емоційно чутливими, тому намагайтеся тримати баланс і робіть те, що повертає вам відчуття внутрішньої рівноваги.

Порада тижня: докладіть зусиль до того, щоб відчувати фінансову безпеку.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Для вас ключовими темами будуть стосунки та публічні зв’язки. Повний Місяць може підсвітити, що потребує змін у взаєминах – як особистих, так і ділових. Ймовірне вирішення «паперових» питань, фіналізація домовленостей та підписання угод. Дехто з вас отримає довгоочікуваний зворотний зв’язок після співбесіди, інші наважаться на важливий крок у відносинах із партнером. Що думаєте про шлюб за добу?

Порада тижня: не бійтеся змінювати статус-кво: іноді це на краще.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Нині ваша фішка (ще більше, ніж раніше!) – логіка, увага до деталей, практичне планування. Зумійте скористатися цією своєю перевагою, щоб навести лад у бізнесі та налагодити режим. Ймовірний переломний момент у сфері здоров’я чи роботи, завершення важливого проєкту. Будьте уважні до свого стану і не перевантажуйте нервову систему.

Порада тижня: перетворіть «родзинки» характеру на свої переваги.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У вас на порядку денному – теми любові, творчості та дітей. Також період підходить для відпочинку, тож знайдіть час для розваг і захоплень, спробуйте щось неординарне. Венера зараз додає вам шарму та гармонії: скористайтеся цим для покращення стосунків. Попри те, що вам хотітиметься соціальної активності, не хапайтеся за все одразу.

Порада тижня: інколи сила – у вразливості та чуттєвості.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

На перший план вийдуть родинні або житлові питання, теми безпеки та гармонізації простору. У спілкуванні з домашніми старайтеся не допустити вибуху емоцій. Сонце зараз додає вам амбітності, але не жертвуйте внутрішньою рівновагою та затишком заради кар’єрних успіхів. Також планети заохочують вас переглянути дружні зв’язки та колективні проєкти: чи все гаразд у взаємодії з іншими людьми?

Порада тижня: вибудовуйте рівноправні та збалансовані стосунки з оточенням.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ви отримаєте важливі новини, і ця інформація може змінити ваш світогляд та стосунки з іншими. Можливі зміни в колі спілкування, завершення курсів і навчань. Щоб не допустити суперечок із партнером, зосередьтеся на ваших спільних цілях, а не емоціях. Крім того, планети змусять переосмислити деякі кар’єрні плани чи стосунки з керівництвом, однак не поспішайте рубати з плеча.

Порада тижня: будьте уважні до інформації, яку пропускаєте крізь себе.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Вам цей тиждень принесе переосмислення цінностей і ставлення до фінансів: воно стане більш відповідальним. Вирішаться важливі матеріальні справи, зокрема ті, що пов’язані з великими сумами. А от від масштабних витрат краще утриматися, відклавши глобальні покупки принаймні на кілька тижнів. Відпустіть негативний досвід, який заважає вам насолоджуватися життям: на його місце прийде щось прекрасне.

Порада тижня: зосередьтесь на стабільності, нині не час для великих витрат.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Для вас протягом тижня загостряться особисті питання. Хтось змінить зовнішність, хтось надасть стосункам інший вектор розвитку, а хтось нарешті наважиться на важливий вибір. Можливо, час відпустити когось чи щось зі свого життя? Марс може провокувати вас на побутові конфлікти. Замість емоцій фокусуйтеся на результатах, яких хочете досягти.

Порада тижня: цей період – момент істини: що ви хочете від себе й інших.

Гороскоп на тиждень з 4 по 10 серпня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Для Риб цей тиждень – про прощання з минулим. Відпустити зайве допоможуть духовні практики та авторитетні для вас люди. Звільніться від психологічних блоків і рухайтеся вперед. Сонце також підсвітить теми здоров’я, режиму, способу життя. Саме час стати більш дисциплінованими та подбати про свій стан – зовнішній і внутрішній. Частіше бувайте в оточенні людей, які позитивно впливають на вашу самооцінку.

Порада тижня: не перевантажуйтеся – час для внутрішньої тиші та відновлення енергії.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)