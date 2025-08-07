Ретроградний Меркурій у 2025 році: дати і що не можна робити

Ретроградний Меркурій часто асоціюється з хаосом: техніка виходить з ладу, документи зникають, плани руйнуються, а справи летять шкереберть. Під його вплив підпадають усі знаки зодіаку. То що ж це – збіг чи космічний вплив?
Астрологи стверджують, що дійсно планета впливає на наше життя. І у 2025 таких періодів буде чотири. Щоб уникнути проблем, варто знати дати й діяти обережніше. Коли у 2025 році буде ретроградний Меркурій – читай у нашому матеріалі.
Меркурій відповідає за комунікації, мислення, технології, подорожі. І коли планета стає ретроградною, то у всіх цих сферах починається справжній хаос і навіть виникають проблеми. Таке трапляється 3-4 рази на рік, коли Меркурій рухається у зворотному напрямку, а точніше – створює ілюзію руху.
Ретроградний Меркурій має вплив на всі знаки зодіаку, але відчуття змінюються залежно від його положення щодо твого знаку або ж Асцендента, якщо ти його знаєш.
У 2025 році ретроградний Меркурій відбудеться чотири рази. Тож варто бути обережним, адже саме у ці дати можуть виникнути поломки, проблеми на роботі, в комунікації тощо. Ось ключові дати:
Запам’ятай, що у цей період категорично заборонено:
Як ми вже зазначили, цей період впливає на всі знаки зодіаку. Під час ретроградного Меркурію люди стають неуважними, розсіяними. Частіше трапляються конфлікти, непорозуміння та труднощі в комунікації. Можуть губитися документи, ламатися речі, змінюватися плани, а минуле — несподівано нагадувати про себе.
Радимо тобі у цей період бути уважнішим до деталей і не приймати поспішних рішень.
Авторка: Анна Гусар