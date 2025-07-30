Домашній лимонад: покроковий простий рецепт

Як приготувати смачний домашній лимонад? При всій простоті рецепту, напій можна легко зіпсувати, якщо не знати кількох хитрощів! У цьому матеріалі ми зібрали всю необхідну інформацію і, звичайно, простий покроковий рецепт домашнього лимонаду.
Існує кілька основ для лимонаду: вода звичайна, газована або мінеральна, і, звичайно ж, сік або навіть суміш соків. Якщо ти любиш солодкі напої, то підготуй підсолоджувач. Наприклад, цукор, фруктовий сироп або тростинний цукор.
Як варити кукурудзу: покрокова інструкція
Для смаку найчастіше додають м’яту, пряні трави, ягоди і фрукти. Ці інгредієнти додадуть твоєму лимонаду особливої родзинки! Робити напій найкраще в тій ємності, в якій ти плануєш подавати на стіл. В ідеалі – це графин.
Простий покроковий рецепт лимонаду з корицею
Тобі знадобляться:
Приступаємо до приготування!
Подавай напій в графині з льодом!
Смачного!
Фото: IStock