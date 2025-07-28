Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025: прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025 року вже готовий. Що чекає Овнів, Близнюків, Тельців та інші знаки зодіаку? Зірки підготували точні підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Читай повний гороскоп на тиждень на Новому каналі, а також переглянь фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Зараз дивляться

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня 2025 каже тобі – ви в енергіях зростання та креативу. Час братися за будь-які творчі справи, які давно відкладали. Відвідайте майстер-клас із малювання чи гончарства. Організуйте романтичне побачення для коханої людини. Крім того, в цей період вийде якнайкраще спланувати відпустку. Планети дають добро на відпочинок і насолоду.

Порада тижня: вкладайте зусилля в те, що приносить вам радість.

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня: Телець (21 квітня – 21 травня)

На цьому тижні настрій – «на домашньому». В центрі вашої уваги будуть питання дому, комфорту та сім’ї. Можливо, з’являться теми переїзду, ремонту або відновлення зв’язків з кимось із родини. Дехто наважиться завести домашнього улюбленця, про якого давно мріяв. Створюйте свою зону комфорту.

Порада тижня: ваш дім – ваша фортеця, оберігайте її.

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Цього тижня – дуже продуктивний період для спілкування, навчання, нетривалих поїздок. Вдалим рішенням стане купівля техніки та авто. Будьте дисциплінованими та не лінуйтеся, приділяйте час регулярним заняттям спортом. Відповідально ставтеся до всього, що говорите: зараз всесвіт уважно вас слухає.

Порада тижня: слова, сказані в потрібний час, мають магічну силу.

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня: Рак (22 червня – 22 липня)

Нині для вас як ніколи важлива фінансова стабільність. На цьому тижні планети створять сприятливі умови, щоб ви почувалися впевненіше з матеріальної точки зору. Не забувайте і про свій духовний ресурс: вам важливо почуватися наповненими, опановувати нові навички та вміння. Що більше різноманітного досвіду ви матимете – то краще.

Порада тижня: будьте в розвитку, знання за плечима не носити.

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Сонце у вашому знаку, тож ви – у центрі всіх подій цього тижня! Вдалий час для знайомств і змін в особистому житті, ухвалення важливих рішень: ви зараз логічні та продумані, емоції не затьмарюють ваш розум. Якщо ж душа не прагне радикального оновлення, наважтеся принаймні на невеличкий експеримент із зовнішністю.

Порада тижня: зробіть крок, і дорога з’явиться сама собою.

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

На цьому тижні ви будете душею компанії на роботі та серед друзів. Гороскоп на цей тиждень говорить, що ви можете відчути потребу переглянути, з ким ви справді на одній хвилі. Гарний тиждень для прощань, що давно назріли. Вам захочеться спілкування і нових вражень, які можна розділити з іншими, тому час підходить для відвідування концертів, виставок, інших івентів.

Порада тижня: не рухайтеся вперед з тими, хто тягне назад.

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Тиждень самореалізації, командних проєктів і пошуку однодумців – як на роботі, так і в особистому житті. Головне, що навколо час вируватимуть активність і спілкування. Можливі важливі новини від колективу і таємні захоплення. Ви зможете стати лідером думок у своєму середовищі, тож цього тижня настав час сказати те, що давно назріло.

Порада тижня: не бійтеся публічності, ваші ідеї насправді цінні.

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Час братися за кар’єру та грандіозні плани. Йдіть назустріч своїм амбіціям на цьому тижні! Період підходить для вирішення питань із керівництвом, облаштування робочого місця, купівлі ділової нерухомості. Колектив буде на вашому боці. Планети також заохочують до подорожей, навчання, опанування іноземних мов.

Порада тижня: всесвіт має на вас великі плани, дійте.

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Сонце активує теми мандрів та дослідження всього нового. Можна братися за навчання або готуватись до подорожі. Поїздки сприятимуть внутрішнім трансформаціям і надовго заряджатимуть внутрішню батарейку. Цього тижня Венера наділяє вас неймовірним магнетизмом у питаннях кар’єри: використайте його для досягнення успіху.

Порада тижня: вітер змін вривається у ваше життя, відчиняйте вікна.

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Сприятливий час, щоб навести лад у питаннях фінансів, кредитів та інвестицій. Планети додають вам логічності, структурованості та вміння налагоджувати потрібні контакти. Період підходить для здійснення масштабних покупок, які давно відкладалися. Натхнення приходитиме через навчання, тому цього тижня розширюйте свої горизонти.

Порада тижня: в питаннях фінансів покладайтеся на цифри, а не відчуття.

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Центральними будуть теми партнерства та взаємин. Хтось наважиться узаконити стосунки з коханою людиною, хтось укладе важливий контракт, хтось налагодить важливе бізнес-партнерство. Цей тиждень також підходить для вирішення будь-яких паперових справ, проведення або проходження співбесід, зміни іміджу.

Порада тижня: в союзі з іншими ми можемо більше, ніж поодинці.

Гороскоп на тиждень з 28 липня по 3 серпня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Цього тижня – чудовий для оздоровлення, налагодження режиму, впровадження корисних звичок. Якщо ви давно відкладали візит до лікаря – ось знак, щоб нарешті наважитись. Також зараз у вас сприятливий період для самопізнання і пропрацювання самооцінки. Марс створюватиме грайливий настрій, заохочуючи до романтики та флірту.

Порада тижня: мінімум хаосу і максимум структури, але з турботою про себе.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)