Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня 2025: прогноз для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня 2025 року вже готовий. Що чекає Левів, Терези, Скорпіонів та інші знаки зодіаку? Зірки підготували підказки для кожного – у коханні, роботі й фінансах. Читай повний гороскоп на тиждень на Новому каналі, а також не пропусти фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

Зараз дивляться

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня Сонце своєю енергією заохочуватиме вас творити, любити та ризикувати. Проведіть першу половину тижня релаксово, а у другій дозвольте собі спонтанні вчинки, зокрема для коханих. Якщо маєте малечу, знайдіть час на спільний відпочинок і розваги. Молодик 24 липня стане для вас потужною точкою старту: зробіть щось лише для себе.

Порада тижня: відчуття підкажуть вам, як краще діяти.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Телець (21 квітня – 21 травня)

На цьому тижні енергія зосереджена на темах дому, родини, гармонізації простору. Вам захочеться змін у побуті, принаймні мінімальних. Можливо, саме час перефарбувати стіни чи прикрасити оселю ще однією рослинкою? Також вас очікують приємний час та щирі розмови з найдорожчими людьми.

Порада тижня: зробіть дім комфортнішим, принаймні символічно.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

У фокусі цього тижня – комунікація, навчання, короткі поїздки. Будьте в русі та розвитку! Хтось вирішить активно розвивати свій блог, хтось тріумфально повернеться до спортзалу, а хтось нарешті опанує водіння. Друга половина тижня – чудовий час для роботи з інформацією і запуску публічних ініціатив.

Порада тижня: висловлюйте свої ідеї, ваш голос зараз лунає гучно.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Рак (22 червня – 22 липня)

Для вас цей тиждень буде про про фінанси, самооцінку, ресурси. Молодик 24 липня – шанс переосмислити, як ви ставитесь до грошей і власної цінності. Чи не погоджуєтеся ви на менше? Цього тижня ви відчуєте прилив енергії для опанування нових навичок і вмінь, тож сміливо набувайте новий досвід.

Порада тижня: зосередьтеся на тому, що дає вам відчуття стабільності.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Святкуйте свій зірковий час! Сонце та молодий місяць разом працюють на вас, створюючи ідеальний момент для початку нового розділу. Цей тиждень – сприятливий час для важливих виборів та рішень, нового іміджу, змін в особистому житті. Мрійте масштабно, планети нині на вашому боці!

Порада тижня: беріть ініціативу на себе, і всесвіт підтримає вас.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Цей тиждень буде тихий зовні, але глибокий всередині. Молодик активує підсвідомість, інтуїцію, минуле, стимулюватиме вас до внутрішніх трансформацій і рефлексії. Якщо давно планували візит до психолога або астролога, зараз саме час! Очищуйте простір від зайвих речей та думок і частіше бувайте наодинці з собою.

Порада тижня: свій внутрішній голос можна почути лише в абсолютній тиші.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Цього тижня активізується командна робота, а в центрі колективу будете ви! Ви отримаєте шанс проявити себе як лідер і справжній профі своєї справи. Оточуйте себе однодумцями. Будьте там, де вирує життя: відвідайте концерт, виставку чи інший цікавий івент.

Порада тижня: цілі легше досягаються в команді.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

У центрі уваги будуть питання карʼєри та соціального успіху. Можуть виникати нові професійні пропозиції. Молодик 24 липня сприятиме амбітним починанням. Не плануєте змінювати напрям та місце роботи? Тоді на цьому тижні приділіть час облаштуванню робочого місця або наважтеся на розмову з керівництвом, яка давно назріла.

Порада тижня: чітко проговорюйте свої карʼєрні плани й очікування.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Час масштабування та новизни! Тиждень сприятливий для навчання, мандрів, нових філософських ідей. Активізуються справи, пов’язані з закордонними партнерами, рекламою, соціальними мережами. Можливо, цього тижня настав час активніше вести свої сторінки та скласти бодай мінімальний контент-план? Вам є що розповісти світу! Сплануйте подорож, і вона вас точно змінить.

Порада тижня: відкрийте серце чомусь новому, світ широкий і різноманітний.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Сприятливий тиждень, щоб обдумати майбутні інвестиції, масштабні покупки й інші фінансові справи. Декому пощастить розпрощатися з давнім кредитом, іншим спаде на думку грандіозний бізнес-план. На цьому тижні тримайте очі широко розплющеними до нових перспектив. Оточуючі прагнутимуть здійснювати ваші бажання, тож вчіться приймати, а не тільки віддавати.

Порада тижня: грамотно розпоряджайтеся ресурсом і матимете успіх.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

На перший план вийдуть питання стосунків, партнерства та домовленостей. Цей тиждень тестуватиме вас на вміння укладати угоди і презентувати себе. Молодик створить сприятливі умови для пошуку союзників. На другу половину тижня можна планувати іспити та співбесіди: ви будете сяяти!

Порада тижня: фіксуйте домовленості на папері, це додасть впевненості.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 липня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Вам складно щось навʼязати, однак тиждень запрошує налагодити режим, турботу про здоров’я, системність у роботі. Молодик – ваш шанс сформувати нову корисну звичку. Цього тижня не відкладайте візити до лікарів, ось ваш знак від планет, щоб нарешті записатися до спеціаліста. Оточуйте себе людьми, які підвищують вашу самооцінку та підкреслюють сильні сторони.

Порада тижня: прості маленькі дії – основа масштабних зрушень у майбутньому.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)