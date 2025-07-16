Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня 2025: прогноз для всіх знаків зодіаку

З 14 по 20 липня 2025 року на тебе чекають зміни – зірки вже дають підказки. Дізнайся, що готує цей тиждень кожному знаку зодіаку: від нових знайомств до важливих рішень. Читай повний гороскоп на тиждень на Новому каналі, а також переглянь фінансовий гороскоп на 2025 і любовний гороскоп на 2025.

Гороскоп на тиждень підготувала астрологиня Ірина Бублій спеціально для Нового каналу.

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Гороскоп на тиждень 14 по 20 липня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня 2025 каже тобі – час сповільнитися та приділити увагу домашнім справам: навести лад в оселі, порадувати себе красивими дрібничками, побути з близькими. Ви потребуєте комфорту і відпочинку, постарайтеся створити відповідну атмосферу. Ближче до вихідних виникнуть ідеї для нових проєктів: тримайте нотатки в телефоні напоготові.

Порада тижня: зробіть дім своїм місцем сили.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тиждень підходить для комунікацій, навчання і коротких поїздок. На цьому тижні ви перебуватимете в потоці повідомлень і дзвінків. Ретельно плануйте зустрічі та справи, щоб не доводити себе до виснаження. Добре також закрити адміністративні питання, завершити оформлення документів, вирішити питання з друзями та родичами.

Порада тижня: дисципліна та планування допоможуть встигати більше.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Цього тижня Марс у вашому знаку ще заряджає енергією та активністю, але краще спрямувати її не на нові починання, а на доведення справ до логічного завершення. Тиждень підходить для підбиття фінансових висновків, підсумування витрат, перегляду цінностей. Сміливо доносьте свої думки та ідеї: в цей період ви будете переконливими як ніколи.

Порада тижня: говоріть впевнено, і до вас дослухатимуться.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Рак (22 червня – 22 липня)

Сонце у вашому знаку – час, коли ви відчуваєте неабияку силу. Та замість нових починань зараз краще завершити важливі справи та звільнити місце для нового. На цьому тижні ваша душа прагне очищення і перезавантаження, від нових мрій та цілей до зміни іміджу. Тож саме час обрізати чубчик чи зробити фарбування, яке так давно хотілося!

Порада тижня: ваша сила не в шумі, а в глибині.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Цього тижня Меркурій переходить у ваш знак 17 липня, додаючи впевненості вашим ідеям і думкам. Ви майстерно зав’язуватимете контакти, працюватимете з інформацією і презентуватимете себе. Однак серед галасу і метушні знайдіть час усамітнитися, порефлексувати та накопичити енергію. Займіться духовними питаннями.

Порада тижня: найкращі ідеї народжуються в тиші.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Ви будете душею компанії на роботі та серед друзів. Гороскоп на цей тиждень говорить, що ви можете відчути потребу переглянути, з ким ви справді на одній хвилі. Гарний тиждень для прощань, що давно назріли. Вам захочеться спілкування і нових вражень, які можна розділити з іншими, тому час підходить для відвідування концертів, виставок, інших івентів.

Порада тижня: не рухайтеся вперед з тими, хто тягне назад.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Фокус тижня – питання кар’єри й успіху. Навіть якщо вам здається, що справи «на паузі», все складається якнайкраще. На цьому тижні не тисніть на ситуацію та не форсуйте події. Займіться аналізом досягнень, вдосконалюйте робочі процеси. Наприкінці тижня можливі цікаві кар’єрні пропозиції.

Порада тижня: пам’ятайте, що успіх – це марафон, а не спринт.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня 2025 натякає тобі – час подорожей та пошуків себе. Якщо не фізично, то принаймні через бесіди, книги, навчання. Цього тижня планети випробовуватимуть вас на дисципліну, пунктуальність і менеджерські здібності. Актуальними будуть питання репутації та впізнаваності. Може, варто створити або активніше розвивати свій блог?

Порада тижня: знайомтеся зі світом та самими собою.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

На цьому тижні будьте уважні до перспектив і можливостей, які відкриваються перед вами, зокрема фінансових. Вивчайте можливості для інвестицій, але не поспішайте переходити до конкретних кроків і відкривати криптогаманець. Можливо, хтось захоче втілити вашу давню мрію, тож впустіть трішки магії у своє життя.

Порада тижня: дозвольте собі мислити масштабно.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Ви поглянете на себе крізь призму стосунків з іншими. Чи задоволені ви тим, як транслюєте і презентуєте себе світові? Цей тиждень чітко покаже, які взаємини – особисті та робочі – більше вам не служать. Також період підходить для фіналізації ділових домовленостей, підписання контрактів та угод.

Порада тижня: не бійтеся відпускати, але робіть це лагідно.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Час звернути увагу на своє здоров’я та самопочуття. Цього тижня планети підтримають тих із вас, хто старається налагодити режим, позбутися шкідливих звичок і залежностей (п’ять чашок кави на день теж рахуються!). Порефлексуйте над своїми сильними сторонами: зірки підсвітять, у чому ви найкращі.

Порада тижня: маленькі системні кроки – шлях до змін.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 липня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Ви черпатимете найбільше натхнення у творчості, романтиці та коханні. Однак на цьому тижні не поспішайте пірнати в любов із головою: дайте почуттям «настоятися» та перевірте їх часом. Дехто знайде справжню розраду у спілкуванні з дітьми. Зірки та планети радять розслабитися, але віддавайте перевагу спокійному, не екстремальному відпочинку.

Порада тижня: захоплюйтесь, але не ідеалізуйте.

Ірина Бублій, астрологиня, понад три роки допомагає людям подружитись з планетами (@irene_bublii)