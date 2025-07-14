Місячний календар сприятливих днів на липень 2025 уже на сайті Нового каналу! Дізнавайся, коли варто планувати важливі справи та ухвалювати ключові рішення, а коли краще взяти паузу

Усе найважливіше про липень з астрологічної точки зору — в місячному календарі від Нового каналу!

Зараз дивляться

Магнітні бурі у липні 2025: небезпечні дати

Місячний календар стрижок на липень 2025: коли краще оновити зачіску в гармонії з Місяцем

Гороскоп на 2025 рік: прогноз для всіх знаків зодіаку

NASA додало 13 знак зодіаку: правда чи ні

Фази Місяця у липні 2025

Зростаючий Місяць: 1-9 липня.

Повний Місяць: 10 липня.

Спадний Місяць: 11-23 липня.

Молодик: 24 липня.

Знову зростаючий Місяць: 25-31 липня.

Місячний календар на липень 2025: сприятливі дні для справ

Згідно з місячним календарем на липень 2025, сприятливі дні: 1, 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 числа. Це ідеальний час для активних дій: ухвалення рішень, фінансових угод, нових стартів, подорожей і запуску важливих проєктів. Також сприятливо займатися творчістю, довготривалими справами чи оздоровленням.

Сприятливі дні для справ за місячним календарем на липень 2025:

Сприятливі дні для подорожей: 3, 6, 9, 11, 13, 16, 26, 31.

Сприятливі дні для нових починань: 5, 9, 15, 23, 26, 30, 31.

Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 3, 5, 15, 16, 23.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 1, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31.

Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 1, 5, 9, 11, 15, 16, 26, 31.

Несприятливі дні для справ за місячним календарем на липень 2025

У липні 2025 року варто з обережністю поставитися до таких дат: 10, 12, 14 числа.. Це період, коли можливе емоційне виснаження та зниження енергії, тож нові справи краще відкласти.

Фото iStock