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Місячний календар на липень 2025: найкращі дні для справ, подорожей, змін

Місячний календар на липень 2025: сприятливі дні для справ

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Фази Місяця у липні 2025

  • Зростаючий Місяць: 1-9 липня.
  • Повний Місяць: 10 липня.
  • Спадний Місяць: 11-23 липня.
  • Молодик: 24 липня.
  • Знову зростаючий Місяць: 25-31 липня.

Місячний календар на липень 2025: сприятливі дні для справ

Згідно з місячним календарем на липень 2025, сприятливі дні: 1, 2, 3, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31 числа. Це ідеальний час для активних дій: ухвалення рішень, фінансових угод, нових стартів, подорожей і запуску важливих проєктів. Також сприятливо займатися творчістю, довготривалими справами чи оздоровленням.

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Сприятливі дні для справ за місячним календарем на липень 2025:

  • Сприятливі дні для подорожей: 3, 6, 9, 11, 13, 16, 26, 31.
  • Сприятливі дні для нових починань: 5, 9, 15, 23, 26, 30, 31.
  • Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 3, 5, 15, 16, 23.
  • Сприятливі дні для творчості та спорту: 1, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 27, 30, 31.
  • Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 1, 2, 5, 8, 11, 16, 19, 20, 26, 31.
  • Сприятливі дні для походу до лікаря: 1, 5, 9, 11, 15, 16, 26, 31.

Несприятливі дні для справ за місячним календарем на липень 2025

У липні 2025 року варто з обережністю поставитися до таких дат: 10, 12, 14 числа.. Це період, коли можливе емоційне виснаження та зниження енергії, тож нові справи краще відкласти.

Фото iStock

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