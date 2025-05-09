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Як перевірити статус заявки на допомогу від UNICEF: покрокова інструкція

Як перевірити статус заявки на допомогу від UNICEF: покрокова інструкція

Не секрет, що через війну в Україні, через вторгнення рф мільйони українці стали внутрішніми переселенцями. Такі люди можуть отримати грошову допомогу від різних міжнародних організацій. В тому числі від UNICEF. 

Як перевірити статус заявки на допомогу від UNICEF — читай у матеріалі.

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Як перевірити статус заявки на грошову допомогу від ЮНІСЕФ?

Як йдеться на сайті UNICEF, щоб дізнатись на якому етапі перевірки знаходиться Ваша заявка – потрібно зателефонувати на гарячу лінію 0-800-600-017 (дзвінки безкоштовні).

Також можна піти таким шляхом:

  • зайти на веб-сайт єДопомога та обрати розділ Виплати від міжнародних організацій;
  • обрати опцію Перевірити статус заявки;
  • вказати необхідні дані, такі як ідентифікаційний код, тип документа та його номер;
  • після цього буде відображено поточний статус анкети.

Які категорії родин мають право на фінансову допомогу від ЮНІСЕФ?

На сьогоднішній день фінансову допомогу можуть отримати родини, де:

– троє і більше дітей віком до 18 років, або

–  мають одну дитину з інвалідністю до 18 років.

Які документи потрібні для оформлення заявки на грошову допомогу?

Для оформлення заявки на матеріальну допомогу потрібні підтверджуючі документи:

  • Свідоцтво про народження дітей.
  • Посвідчення (довідка ЛКК) про інвалідність (при наявності).
  • Ідентифікаційний код батьків.
  • Паспорт батьків.

Банківський рахунок, на який буде здійснена виплата (номер міжнародного рахунку в форматі IBAN, 29 символів). Де отримати: інтернет-банкінг, банкомат – на квитанції, звернутись до спеціаліста в банк.

Зазначимо, що у 2025 році нові заявки на цю допомогу не приймаються. Завершується виплата коштів тим, хто подав заявки у 2024 році. Крім того, у Фонді поки що не ухвалено, які програми діятимуть у 2025 році.

Щодо питань, пов’язаних з грошовою допомогою від ЮНІСЕФ, можна звертатися на гарячу лінію за номером 0 800 600 017 з 8:00 до 22:00.

Фото UNICEF

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