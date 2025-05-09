Магнітні бурі у травні 2025: прогноз на місяць

Магнітні бурі можуть впливати на стан здоров’я більшості людей, а особливо на тих, хто має схильність до метеочутливості. Вони погіршують загальне самопочуття та якість сну, призводять до змін настрою, супроводжуються головним болем та підвищенням артеріального тиску. Коли чекати магнітні бурі у травні і якими вони будуть, читай у матеріалі Нового каналу.

У травні 2025 року очікуються магнітні бурі різної сили протягом всього місяця.

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Що таке магнітна буря?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров’ї.

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Календар магнітних бур на травень 2025 року в Україні:

2, 8, 10, 18-21, 26-28 травня – помірна магнітна буря,

– помірна магнітна буря, 5, 6, 7 травня – потужна магнітна буря.

Магнітні бурі у травні 2025: як захиститися від шкідливого впливу

Заздалегідь знаючи період піку сонячної активності, можна знизити неприємні симптоми магнітних бур і вберегти своє здоров’я. Для цього потрібно дотримуватися простих рекомендацій:

1. Надай перевагу активному способу життя;

2. Забудь про шкідливу їжу;

3. Перебувай більше на свіжому повітрі;

4. Забезпеч здоровий сон;

5. Пий просту воду або трав’яні чаї;

6. Відмовся від алкоголю та куріння;

7. Мінімізуй стресові ситуації;

8. Тримай необхідні медикаменти в домашній аптечці.

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