День Європи у світі традиційно відзначають 9 травня. Про історію свята, традиції та святкування Дня Європи в Європі та Україні в 2025 році, читайте в матеріалі.

Міжнародний День Європи

У країнах Євросоюзу День Європи святкують 9 травня. Якщо точніше, то є дві дати у цього свята: 5 і 9 травня. Так вийшло тому, що саме 5 травня 1945 року була створена Рада Європи, міжнародна організація 46 держав-членів у європейському просторі. Мета Ради Європи — досягти більшої єдності між її членами для захисту та впровадження ідеалів і принципів, які є їх спільною спадщиною, і сприяння їх економічному та соціальному прогресу.

Зараз дивляться

Країни засновники ради Європи: Бельгія, Ірландія, Нідерланди, Данія, Італія, Норвегія, Франція, Люксембург, Швеція та Велика Британія. Україна стала членом Ради Європи від 9 листопада 1995 року.

Чому ж тоді День Європи сьогодні святкують 9 травня?

9 травня 1985 року на саміті Європейської ради в Мілані, дата 9 травня затверджена, серед інших офіційних символів ЄС, як День Європи, увічнивши день проголошення Декларації Шумана, який вважається днем народження Європейського Союзу.

Декларація Шумана від 9 травня 1950 року була урядовою пропозицією міністра закордонних справ Франції, Робера Шумана, що мала на меті створення нової форми організації держав у Європі, у вигляді «наднаціональної спільноти».

Саме тому День Європи прийнято святкувати 5 і 9 травня.

Як святкують День Європи 9 травня?

У цей день проводять освітні заходи про Європейський Союз, культурні та творчі ініціативи, виступають на підтримку європейської інтеграції, відбувається вручення відзнак чи премій. Прапор грає важливу роль в загальних урочистостях в якості ще одного символу, їм зазвичай прикрашають вулиці європейських міст. Багато громадян вивішують прапори ЄС зі своїх вікон.

День Європи — вихідний для співробітників установ Європейського Союзу.

Як і коли святкують День Європи в Україні?

У 2023 році президент Володимир Зеленський підписав Указ, який офіційно закріпив за 9 травня День Європи в Україні.

Фото: IStock