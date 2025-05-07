НМТ–2025 за кордоном: де можна скласти тестування та що потрібно знати

Попри війну, українська молодь продовжує здобувати освіту та планувати своє майбутнє. У 2025 році вступ до закладів вищої освіти знову відбуватиметься через Національний мультипредметний тест (НМТ). І важливо: українці, які перебувають за кордоном, також зможуть скласти цей іспит.

Географія охоплення – понад 50 міст у 33 країнах

Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти організовує НМТ за межами України у 55 містах 33 країн, зокрема в таких, як Велика Британія, Німеччина, США, Канада, Польща, Італія, Франція, Туреччина та інші. Це важливий крок для підтримки права на освіту українців, які через війну опинилися за межами країни.

Зараз дивляться

Серед країн, де пройде основна сесія НМТ – Австрія, Азербайджан, Бельгія, Болгарія, Грузія, Данія, Естонія, Іспанія, Ірландія, Латвія, Литва, Люксембург, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Чехія, Швейцарія, Швеція.

Обмежена кількість місць – дійте швидко

Важливо пам’ятати: кількість учасників, які можуть скласти НМТ за кордоном, обмежена. Якщо певне місто вже заповнило доступні місця, воно стане недоступним для вибору під час реєстрації. Тому всім охочим слід якнайшвидше зареєструватися та обрати пункт тестування.

Додаткові сесії – ще один шанс

Для тих, хто не встиг зареєструватися на основну сесію або мав поважні причини, буде організовано додаткову сесію НМТ. Вона відбудеться у менше ніж 15 країнах, зокрема в:

Болгарії, Великій Британії, Іспанії, Італії, Канаді, Молдові, Німеччині, Польщі, США, Туреччині, Хорватії та Чехії.

Зверніть увагу, що деякі пункти тестування будуть доступні лише в межах додаткової сесії, тому уважно слідкуйте за оновленнями на офіційних сайтах.

Прозоре тестування навіть за тисячі кілометрів від дому

Організатори гарантують: умови складання НМТ за кордоном не відрізнятимуться від українських. Усі пункти тестування – це спеціально обладнані тимчасові екзаменаційні центри, де працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені Українським центром оцінювання якості освіти.

Незалежно від країни перебування, абітурієнти матимуть змогу пройти тестування прозоро, чесно та безпечно – так само, як і їхні однолітки в Україні.

Фото – iStock

Автор – Валерія Бондаренко