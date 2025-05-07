До триріччя фонду «Юлині бабусі» оголосили збір на допомогу стареньким: мета — 1 млн гривень

30 травня благодійному фонду «Юлині бабусі», який створила радіоведуча та волонтерка Юля Карпова, виповнюється три роки. Історія, що почалась із точкової допомоги літнім людям на деокупованих територіях, за цей час перетворилася на потужну підтримку для більше ніж 1100 стареньких у різних куточках України.

За фондом «Юлині бабусі «не стоїть велика команда. Це одна людина — Юля Карпова, яка власноруч організовує допомогу, логістику, закупівлі та збори. Її підтримує коханий — Герой України Сергій Пономаренко. Удвох вони продовжують будувати систему підтримки для тих, кого суспільство часто не помічає — літніх людей.

Зараз дивляться

За три роки роботи:

зібрано майже 5 мільйонів гривень донатів;

отримано товарів для підопічних майже на 1 мільйон гривень;

фонд опікується дев’ятьма закладами: сімома будинками для літніх людей, психоневрологічним інтернатом і будинком-інтернатом для хлопчиків з інвалідністю;

допомога дійшла не тільки до літніх людей, а й до військових — фонд закуповував амуніцію, дрони, засоби РЕБ, обладнання для реабілітації в шпиталі;

підтримував жителів прифронтових територій продуктами, речами та засобами гігієни;

допомагав ремонтувати медпункти, ліфти, кухні в підопічних закладах і оновлювати техніку;

оплачував лікування стареньких: за цей час п’ятьом людям повернули зір, а одна бабуся знову змогла ходити після заміни суглоба.

Про «Юлиних бабусь» писали медіа Польщі, Норвегії, Іспанії та США. А партнерами фонду стали такі компанії, як Biscotti, «Молокія», «Моршинська» та «Чорноморка».

Святкуємо і збираємо далі

На честь триріччя фонд запускає спеціальну кампанію: мета — зібрати 1 мільйон гривень на потреби підопічних.

Долучитися до збору можна будь-якою сумою переказом на банку або за посиланням. Там ви знайдете всі реквізити для переказу.

Фонд також запрошує до співпраці бренди, виробників і мережі магазинів. Якщо ви виготовляєте печиво, цукерки, косметику, побутову хімію, засоби гігієни або продукти харчування — приєднуйтеся, аби допомогти стареньким.

Особливо потрібні:

побутова хімія (мийні засоби, пральний порошок тощо),

засоби гігієни (шампуні, гелі для душу, мило, креми для рук і обличчя, підгузки, пелюшки),

продукти (овочеві, м’ясні та рибні консерви, крупи, олія тощо).

Щоб запропонувати допомогу, пишіть безпосередньо у Instagram фонду або Юлі Карповій.

Перші подарунки вже є

До святкування вже приєдналася мережа ресторанів «Чорноморка» — з 1 до 10 травня весь прибуток із кожної порції пельменів у всіх закладах мережі спрямують фонду «Юлині бабусі». Кошти, зібрані із замовлень, підуть на збір.

А 11 травня в «Чорноморці» (Преображенська, 7В) відбудеться День матері — святкова акція на підтримку фонду. У програмі:

чемпіонат із ліплення пельменів — дві команди бабусь змагатимуться, хто наліпить більше за годину;

пельмені за донат — усіх гостей пригощатимуть, а зібрані кошти передадуть на підтримку інтернату;

подарунки бабусям — продуктові набори всім учасницям і грошовий приз у 15 000 грн для переможниць;

жива музика, ведучий та ярмарок із виробами бабусь і партнерських брендів.

До святкування триріччя фонду в «Чорноморці» також долучиться молодий український співак NIKITIN — він вирішив підтримати збір і розділити цю подію з командою «Юлиних бабусь».

Разом ми можемо ще більше. Приєднуйтеся!