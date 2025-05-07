До триріччя фонду «Юлині бабусі» оголосили збір на допомогу стареньким: мета — 1 млн гривень

30 травня благодійному фонду «Юлині бабусі», який створила радіоведуча та волонтерка Юля Карпова, виповнюється три роки. Історія, що почалась із точкової допомоги літнім людям на деокупованих територіях, за цей час перетворилася на потужну підтримку для більше ніж 1100 стареньких у різних куточках України.
За фондом «Юлині бабусі «не стоїть велика команда. Це одна людина — Юля Карпова, яка власноруч організовує допомогу, логістику, закупівлі та збори. Її підтримує коханий — Герой України Сергій Пономаренко. Удвох вони продовжують будувати систему підтримки для тих, кого суспільство часто не помічає — літніх людей.
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За три роки роботи:
Про «Юлиних бабусь» писали медіа Польщі, Норвегії, Іспанії та США. А партнерами фонду стали такі компанії, як Biscotti, «Молокія», «Моршинська» та «Чорноморка».
На честь триріччя фонд запускає спеціальну кампанію: мета — зібрати 1 мільйон гривень на потреби підопічних.
Долучитися до збору можна будь-якою сумою переказом на банку або за посиланням. Там ви знайдете всі реквізити для переказу.
Фонд також запрошує до співпраці бренди, виробників і мережі магазинів. Якщо ви виготовляєте печиво, цукерки, косметику, побутову хімію, засоби гігієни або продукти харчування — приєднуйтеся, аби допомогти стареньким.
Особливо потрібні:
Щоб запропонувати допомогу, пишіть безпосередньо у Instagram фонду або Юлі Карповій.
До святкування вже приєдналася мережа ресторанів «Чорноморка» — з 1 до 10 травня весь прибуток із кожної порції пельменів у всіх закладах мережі спрямують фонду «Юлині бабусі». Кошти, зібрані із замовлень, підуть на збір.
А 11 травня в «Чорноморці» (Преображенська, 7В) відбудеться День матері — святкова акція на підтримку фонду. У програмі:
До святкування триріччя фонду в «Чорноморці» також долучиться молодий український співак NIKITIN — він вирішив підтримати збір і розділити цю подію з командою «Юлиних бабусь».
Разом ми можемо ще більше. Приєднуйтеся!