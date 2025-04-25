Як отримати картку киянина у 2025 році: необхідні документи та куди звертатися

Картку киянина розробили для пільгових категорій, але отримати її можуть й інші мешканці столиці. Зокрема, кожен, хто офіційно зареєстрований у Києві або працює чи навчається тут.

Це спільний проєкт Київської міської ради та Ощадбанку. Картка надає її користувачам чимало пільг.

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Детальніше про те, як оформити картку киянина та які документи знадобляться – читай на Новому каналі.

Які переваги користування карткою киянина?

Власники картки отримують такі переваги:

безкоштовний проїзд у міському транспорті (для пільгових категорій населення, зареєстрованих у Києві)

можливість скористатися знижкою на проїзд (6,5 грн) за умови поповнення картки на 50 поїздок

можливість бути першими в черзі при записі дітей у садочки Києва

на сайті Центру комунальних сервісів можна безкоштовно сплатити комунальні послуги (для інших платників комісія складає 2%, але не менше 7 грн за платіж)

знижки на відвідування культурних закладів, а також на товари і послуги торгових мереж

Хто може отримати картку киянина?

усі, хто зареєстровані в Києві;

ті, хто працює у Києві відповідно до законодавства України;

здобувачі освітніх установ Києва всіх рівнів акредитації, а також повної загальної середньої, професійної або вищої освіти, а також є батьками або опікунами дітей, що навчаються в столиці;

люди, які мають право на пільги, доплати, допомоги або компенсації відповідно до законодавства, а також додаткові пільги за актами Київради та КМДА;

внутрішньо переміщені особи або переселенці з тимчасово окупованих територій України чи районів АТО та зареєстровані в Києві

Як оформити картку киянина та які документи потрібні?

Для оформлення картки кияни пенсіонери та кияни мають прийти в одне з відділень Ощадбанку із таким переліком документів:

паспорт

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує пільговий статус (для киян-пільговиків);

довідку про працевлаштування в організації, що зареєстрована у Києві (для осіб, зареєстрованих за межами міста);

кольорове фото 3×4 (за необхідності).

Вартість картки киянина:

Обслуговування картки – 100 гривень на рік.

Для власників зарплатної картки, за умови зарахування на неї заробітної плати – БЕЗКОШТОВНО.

Для пільгових категорій населення, зареєстрованих у Києві, обслуговування картки також безкоштовне.

Хто може отримати пільги та оформити картку киянина?

До пільгових категорій, які мають право на безкоштовне обслуговування картки киянина, належать:

ветерани війни;

ліквідатори та постраждалі від аварії на Чорнобильській ЧАЕС;

діти війни;

ветерани праці;

пенсіонери, особи з інвалідністю;

реабілітовані особи – пенсіонери;

жертви нацистських переслідувань;

ветерани військової служби та органів внутрішніх справ;

багатодітні батьки;

працездатні особи, які не працюють та доглядають за дитиною з інвалідністю та отримують державну соціальну допомогу чи соціальну пенсію;

працездатні особи, які не працюють та доглядають за особою з інвалідністю І групи або пенсіонерами старше 80 років та отримують компенсаційну виплату;

учасники антитерористичної операції.

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