Місячний посівний календар на квітень 2025 року: що та коли сіяти

Що можна сіяти на городі та в саду у квітні 2025 року. Місячний посівний календар на квітень 2025 року – сприятливі дні для роботи на городі та в саду на Новому каналі.

Агрономічний календар допоможе спланувати роботи на городі та в саду, вибравши найсприятливіші дні для посіву, посадки та пересадки рослин у квітні 2025 року.

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Сприятливі дні для посіву та посадки

Овочі та зелень:

Томати, фізаліс – 1, 4-5, 9-10, 30

Перець (солодкий, гіркий), баклажани – 1, 4-5, 9-10, 30

Огірки, гарбуз, кабачки, патисон, кавун, диня – 1, 4-5, 9-10, 30

Бобові (горох, квасоля, боби тощо) – 15, 19-20, 23-24

Капуста (різні види) – 1, 4-5, 9-10, 30

Цибуля та зелень (кріп, салат, шпинат, артишок, петрушка тощо) – 1-5, 9-10, 30

Коренеплоди (буряк, морква, редиска, редька, дайкон, часник, картопля, цибуля на ріпку тощо) – 15, 19-20, 23-24

Ягідні кущі та плодові дерева:

2-3, 9-10, 30

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки

Повний молодик – 11-14, 26-29

Посівний календар по днях (1-10 квітня)

1 квітня

У саду: посадка плодових дерев, кучерявих рослин (квасоля, плющ, хміль). Не варто займатися підгортанням і прополюванням.

На городі: посадка бобових, капусти червоної, картоплі, цибулі (різних видів), солодкого перцю, помідорів, редиски, гарбуза, часнику.

2 квітня

У саду: обрізка сухих гілок, культивація, прополювання, боротьба зі шкідниками.

На городі: посадка бобових, цибулі, часнику, зелені (крім картоплі).

3 квітня

У саду: посів у знаку Козерога – рослини сходять повільно, але мають міцну кореневу систему.

На городі: посадка картоплі, редиски, брукви, ріпи. Добриво, обрізка і щеплення дерев.

4 квітня

У саду: посадка дерев і багаторічників.

На городі: посів підзимніх і багаторічних рослин, пересадка ослаблених рослин.

5 квітня

У саду: посадка картоплі, коренеплідних і цибулевих культур.

На городі: посів гречки, ячменю, бобових, капусти, редиски, шпинату.

6 квітня

Посіви та посадки не рекомендуються.

Роботи: косіння, обприскування, підстригання дерев, боротьба зі шкідниками.

7 квітня

Посадка дерев небажана – вони можуть рости кострубатими.

Рекомендується прополювання, обприскування, обрізка.

8 квітня

У саду: щеплення дерев і ягідних кущів. Посадка винограду, малини, груші, яблуні, сливи.

На городі: посадка картоплі, кукурудзи, буряків, гарбуза, перцю, томатів, моркви, огірків.

9 квітня

У саду: обрізка, щеплення дерев, посадка малини і суниці.

На городі: посадка салату, шпинату, петрушки, редиски, брюссельської капусти, хрону, огірків, кабачків.

10 квітня

Посів у знаку Овна – рослини можуть бути слабкими.

Добре удобрювати землю, видаляти сухі гілки.

Що не варто робити у квітні 2025?

11-14, 26-29 квітня – несприятливі дні для посадки.

Не саджати дерева у дні, коли Місяць у несприятливих знаках.

Не займатися обрізкою у період повного місяця.

Цей календар допоможе отримати здорові рослини та хороший урожай!