Місячний посівний календар на квітень 2025 року: що та коли сіяти

Що можна сіяти на городі та в саду у квітні 2025 року. Місячний посівний календар на квітень 2025 року – сприятливі дні для роботи на городі та в саду на Новому каналі.
Агрономічний календар допоможе спланувати роботи на городі та в саду, вибравши найсприятливіші дні для посіву, посадки та пересадки рослин у квітні 2025 року.
Овочі та зелень:
Ягідні кущі та плодові дерева:
1 квітня
У саду: посадка плодових дерев, кучерявих рослин (квасоля, плющ, хміль). Не варто займатися підгортанням і прополюванням.
На городі: посадка бобових, капусти червоної, картоплі, цибулі (різних видів), солодкого перцю, помідорів, редиски, гарбуза, часнику.
2 квітня
У саду: обрізка сухих гілок, культивація, прополювання, боротьба зі шкідниками.
На городі: посадка бобових, цибулі, часнику, зелені (крім картоплі).
3 квітня
У саду: посів у знаку Козерога – рослини сходять повільно, але мають міцну кореневу систему.
На городі: посадка картоплі, редиски, брукви, ріпи. Добриво, обрізка і щеплення дерев.
4 квітня
У саду: посадка дерев і багаторічників.
На городі: посів підзимніх і багаторічних рослин, пересадка ослаблених рослин.
5 квітня
У саду: посадка картоплі, коренеплідних і цибулевих культур.
На городі: посів гречки, ячменю, бобових, капусти, редиски, шпинату.
6 квітня
Посіви та посадки не рекомендуються.
Роботи: косіння, обприскування, підстригання дерев, боротьба зі шкідниками.
7 квітня
Посадка дерев небажана – вони можуть рости кострубатими.
Рекомендується прополювання, обприскування, обрізка.
8 квітня
У саду: щеплення дерев і ягідних кущів. Посадка винограду, малини, груші, яблуні, сливи.
На городі: посадка картоплі, кукурудзи, буряків, гарбуза, перцю, томатів, моркви, огірків.
9 квітня
У саду: обрізка, щеплення дерев, посадка малини і суниці.
На городі: посадка салату, шпинату, петрушки, редиски, брюссельської капусти, хрону, огірків, кабачків.
10 квітня
Посів у знаку Овна – рослини можуть бути слабкими.
Добре удобрювати землю, видаляти сухі гілки.
Цей календар допоможе отримати здорові рослини та хороший урожай!