Місячний календар стрижок на квітень 2025 вже на сайті Нового каналу! Давно маєш думки про зміну зачіски, але ніяк не наважишся? Маємо для тебе список сприятливих днів. Читай наш матеріал та дізнайся, коли краще стригти волосся, коли фарбувати, а коли краще нічого не робити.

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Місячний календар на квітень 2025: коли стригти волосся

1–4, 14–18, 25–30 квітня – сприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем на квітень 2025, саме ці дати стануть найкращим часом, щоб відвідати свого перукаря.

Причепурившись у ці дні, окрім гарного настрою та додаткового заряду енергії, також можна «притягнути» фінансове благополуччя.

Місячний календар на квітень 2025: коли не варто стригти волосся

Несприятливими днями для стрижки є 6–12, 20–24 квітня! Тому краще у ці дати не записуватись до майстра. Є велика ймовірність не отримати бажаного результату. Зіпсувати волосся легко, а ось відновити – робота копітка та потребує багато часу.

Краще протягом цих днів зробити доглядові процедури, які точно не зашкодять стану ваших локонів.

Місячний календар на квітень 2025: коли фарбувати волосся

10, 9, 14 квітня – сприятливі дні для фарбування без шкоди якості волосся. Ці дати стануть найкращим часом для експериментів з кольором.

Заглядай у місячний календар перед будь-якими маніпуляціями з волоссям, і твої локони випромінюватимуть здоров’я і красу!

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