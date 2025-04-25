Місячний календар сприятливих днів на квітень 2025 вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи та приймати доленосні рішення, а коли краще нічого не робити. Все найважливіше про цей місяць з точки зору астрології – у місячному календарі на квітень 2025 від Нового каналу!

У квітні 2025 в місячному календарі знайдеться багато днів, коли можна відправлятися у подорож та розпочинати нові справи. Однак в квітні також є періоди, коли краще виділити час для себе і утриматися від важливих рішень.

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Фази Місяця у квітні 2025

Молодик: 28 квітня

Повний Місяць: 13 квітня

Зростаючий Місяць: 1 – 12 квітня, 29 – 30 квітня

Спадний Місяць: 14 – 27 квітня

Місячний календар на квітень 2025: сприятливі дні для справ

Згідно з місячним календарем на квітень 2025, сприятливі дні: 4, 7, 9, 11, 15, 20, 25, 29 квітня.

Сприятливі дні для справ за місячним календарем на квітень 2025:

Сприятливі дні для подорожей: 2, 6, 8, 11, 14, 16, 18, 22, 25, 28, 30.

Сприятливі дні для нових починань: 2, 6, 8, 10, 14, 18, 22, 25, 28, 30.

Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 2, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 18, 22, 25, 28, 30.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 2, 6, 7, 10, 14, 17, 18, 22, 24, 26, 29, 30.

Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 6, 7, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 24, 26.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 2, 6, 8, 10, 13, 14, 18, 22, 26, 29, 30.

Несприятливі дні для справ за місячним календарем на квітень 2025:

Несприятливі місячні дні у квітні 2025 року: 3, 12, 23, 26 і 28.

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