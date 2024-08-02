Місячний календар сприятливих днів на серпень 2024 вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи та приймати доленосні рішення, а коли краще нічого не робити. Все найважливіше про цей місяць з точки зору астрології – у місячному календарі на серпень 2024 від Нового каналу!

У серпні 2024 в місячному календарі знайдеться багато днів, коли можна відправлятися у подорож та розпочинати нові справи. Однак в останній місяць літа також є періоди, коли краще виділити час для себе і утриматися від важливих рішень.

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Фази Місяця у серпні 2024

Молодик: 4-5 серпня

Повний Місяць: 19-20 серпня

Зростаючий Місяць: 6-18 серпня

Спадний Місяць: 1-3 серпня, 21-31 серпня

Місячний календар на серпень 2024: сприятливі дні для справ

Згідно з місячним календарем на серпень 2024, сприятливі дні: 1, 7, 11, 14, 15, 21, 25, 25, 28 серпня.

Сприятливі дні для справ за місячним календарем на серпень 2024:

Сприятливі дні для подорожей: 12, 13, 15, 17, 18, 20, 29.

Сприятливі дні для нових починань: 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 18.

Сприятливі дні для фінансових або юридичних справ: 1, 2, 6, 7, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28

Сприятливі дні для творчості та спорту: 5, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25.

Сприятливі дні для взаємостосунків (ділових і романтичних): 9, 11, 14, 18, 20, 21, 25.

Несприятливі дні для справ за місячним календарем на серпень 2024:

Несприятливі дні в серпні 2024: 4, 22 і 23 число.

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