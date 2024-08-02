Гороскоп на неделю с 29 июля по 4 августа: Овнам – новые знакомства, а Стрельцам – усиленную интуицию

Попереджений – значить, озброєний! На сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2024 і любовний гороскоп на 2024. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на 2024 рік: прогноз для всіх знаків зодіаку

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Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 для Овнів: На цьому тижні всі ваші думки будуть зайняті роботою та особистими стосунками. Робота принесе багато нових знайомств, а також змусить вирішувати складні завдання. Тож в кінці тижня Овни відчують себе втомленими. Але ж на вихідних ти зможеш класно відпочити! Романтична сфера також буде сповнена зустрічей, побачень, нових шанувальників та активного спілкування.

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 для Тельців: На Тельців чекає дуже емоційний тиждень. Іноді це будуть емоційні гойдалки: то ти будеш активно працювати, то захочеться нічого не робити. При цьому, зовсім від роботи тобі не втекти. Однак на вихідних для тебе несподівано замаячать нові горизонти. А ще ти зможеш відпочити та виспатись. Це не тільки поверне сили, а й спонукатиме на нові звершення. Романтична сторона життя буде стабільною та приємною.

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 для Близнюків: Близнюки, якщо ви чекали на знак, щоб, нарешті, реалізувати те, що довго планували, то це він! Зараз чудовий період для будь-яких починань. Буде можливість проявити себе. Твоя енергія, харизма б’ють ключем. Після продуктивного тижня – нагороди себе вихідним своєї мрії. Зроби те, що давно хотіла (хотів)!

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 для Раків: Понеділок бажано провести вдома, влаштуй собі додатковий вихідний. Або хоча б попрацюй з дому. Це надасть тобі більше сил на весь тиждень. Цікавий період розпочнеться у другій половині тижня, коли романтична сфера життя стане дуже надихаючою. Багато людей, які ще не перебувають у стосунках, зустрінуть гідних партнерів, з якими зможуть планувати своє спільне майбутнє. Але не забувай про гловну людину в своєму житті – себе!

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 для Левів: Левам піде на користь активний відпочинок та спілкування у колективі. Не засиджуйся довго вдома. Твоя щедрість і теплота принесуть радість іншим людям, вселять оптимізм і віру у світле майбутнє в оточуючих. Але не варто забувати про себе. Згадай про своє ментальне та фізичне здоров’я. Почни читати книжку, про яку давно думала (думав).

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 для Дів: Тиждень подарує Дівам корисні знайомства у професійній сфері. Це відкриє нові стежки для твоєї самореалізації. Зовсім скоро життя може тебе привести туди, куди ти завжди думала (думав). При цьому, не треба витрачати багато сил на будування довгострокового план на мйбутнє. Краще розплануй найближчі роки до своєї мети. На все потрібен час.



Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 для Терезів: Представникам знака варто сконцентруватися на професійній сфері та здоров’ї. Останньому варто приділити особливу увагу: медичні огляди, діагностичні процедури та аналізи тут не будуть зайвими. Нічого серйозного, але за собою потрібно слідкувати. Активність на роботі буде винагороджена керівництвом. Не оминуть увагою і твої колеги.

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 для Скорпіонів: У тебе зараз може справдитися заповітне бажання. Причому найсміливіше. Усі зусилля, які ти доклала (докладав), всі старання окупаються вже зараз. І це прекрасно. Такі події додадуть тобі сміливости та впевненості у собі. Якщо раніше ти ще могла (міг) себе знецінювати, то тут ти точно повіриш в себе!



Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 для Стрільців: Твоя інтуїція не підведе зараз, дослухайся до неї. І якщо вона каже, що саме час вирушити на манікюр – уперед. Або, може, час поїхати у відпустку? Або саме зараз час для інвестицій у себе, свою красу та здоров’я? Стрільці, будьте впевнені, всі вкладення не тільки окупляться, але й принесуть максимальну користь та задоволення.

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 для Козерогів: Енергія, творчий потенціал, інтуїція та загальна чутливість будуть на максимумі. Використовуй їх на повну. Починай нові, сміливі проекти, висловлюй нестандартні рішення щодо отриманих завдань. Здоров’я буде стабільним.

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 для Водоліїв: Цей тиждень – сприятливий час для відряджень, нарад, знаходження нових кар’єрних інтересів. На тебе чекатимуть особисті побачення чи ділові зустрічі, а також, можливо, оформлення цінних паперів. Але, Водолії, не забувайте про вашу духовну складову, адже саме вона дає вам сили на нові звершення.

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 29 липня по 4 серпня 2024 для Риб: Романтична сфера порадує Риб на вихідних спільним відпочинком з партнером. Подивіться на погоду – це чудовий час для відпочинку на природі. Можна влаштувати пікнік, виїхати за місто або просто влаштувати на дачі суботник. Таким чином Риби зможуть відпочити душею та з новими силами взятись за роботу.

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