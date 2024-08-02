Допомога від ООН 2024: як подати заявку та отримати виплати

Допомога від ООН доступна для українців, які відповідають певним категоріям вразливості. Міжнародна агенція приймає заявки на отримання виплат.

ООН збільшило допомогу для українців

Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) збільшило виплати українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій з метою допомогти їм задовольнити нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.

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Як йдеться на сайті організації, з 1 жовтня, вразливі верстви населення отримуватимуть 3 600 грн для кожного члена домогосподарства, замість раніше виплачуваних 2 200 грн.

Допомога від ООН: хто може отримати фінансову підтримку

Грошова допомога від ООН у 2023 році надається особам та сім’ям, які відповідають певним категоріям вразливості:

1.Осіб чи сімей, які відносяться до однієї з категорій нижче:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) від 24 лютого 2022 р ;

населення, постраждале внаслідок воєнних дій від 24 лютого 2022 р. в таких областях, як Донецька, Дніпропетровська, Одеська, Запоріжська, Харківська, Чернігівська, Сумська, Миколаївська, Херсонська;

люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області / країни через військові дії від 24 лютого 2022 р.

Також:

2. Особам, які відповідають одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:

родина , яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або більше дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку ( 55 років і старше );

родина, яку очолює одна самотня / кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років ;

родина з однією або кількома особами з особливими потребами ( інвалідність, хронічні захворювання, т.п. );

прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками (документально підтверджені) ;

Та:

3. Особам, які не були зареєстровані з УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.

Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5,400 грн. на одного члена родини.

Зверніть увагу, що на сайті організації повідомляють наступне: Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агенцтва/гуманітарної організації ООН, вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН. Гуманітарні організації координують зусилля, щоб сім’ї/окремі особи не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів.

Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення у програму грошової допомоги від УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошову допомогу від іншої організації.

Допомога пенсіонерам від ООН надається в рамках вище зазначених критеріїв.

Як отримати допомогу від ООН пенсіонерам: покрокова інструкція

Як отримати допомогу від ООН?

Щоб отримати грошову допомогу від ООН, потрібно звернутися до найближчого спеціального центру. Збором інформації для УВКБ ООН займається партнерська організація БФ «Право на захист». Адреси пунктів прийому заявок у різних регіонах України можна знайти за посиланням.

Адреси та графік роботи пунктів реєстрації можна подивитися за посиланням.

На офіційному сайті Право на захист ви також знайдете актуальні графіки та адреси усіх пунктів реєстрації.

Отримати консультацію можна, скориставшись Telegram-каналом організації, або за номером 0 800 307 711.

За матеріалами Факти та Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН)

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