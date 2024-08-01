Україна на Олімпійських іграх-2024: результати українців з 26 по 31 липня

Олімпійські ігри-2024 у Парижі розпочались 26 липня. Загальна кількість українських спортсменів, які змагаються на Іграх у Парижі – 140. Вони беруть участь у 23 видах спорту. Загалом на змаганнях розіграють 329 комплектів медалей у 32 видах спорту.

Які ж результати українських спортсменів з 26 по 31 липня?

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Результати виступів українців на Олімпіади-2024 (26 липня)

В офіційно перший день змагань, 26 липня, українці не зуміли здобути медалі.

Результати виступів українців на Олімпіади-2024 (27 липня)

Дзюдо. До 60 кг: Дільшот Халматов у першому раунді в овертаймі здолав Достона Рузієва з Узбекистану (1:0), в 1/8 фіналу поступився казахстанцю Єлдосу Смєтову (0:1).

Кульова стрільба. Пістолет, 10 м, кваліфікація: Павло Коростильов (12-те місце) та Віктор Банькін (11-те місце) не пройшли до фіналу.

Стрибки у воду. Синхронні стрибки, 3-метровий трамплін, фінал: дует Вікторія Кесарь та Анна Письменська посів сьоме місце з восьми команд з результатом 251,37 бала.

Фехтування. Джоан Фейбі Бежура: особиста першість, шпага: вибула в 1/16 фіналу, поступившись француженці Ауріан Малло-Бретон (13:14).

Фехтування. Влада Харькова: особиста першість, шпага: в 1/16 фіналу розгромила американку Маргеріту Вінценті Гуцці (15:6), в 1/8 фіналу здобула перемогу над японкою Міхо Йошимурою (15:10), у чвертьфіналі програла француженці Ауріан Малло-Бретон (10:15).

Фехтування. Олена Кривицька: особиста першість, шпага: в 1/16 фіналу здобула перемогу над Александрою Ндоло з Кенії (13:12), в 1/8 фіналу здолала Сяо Руєн з Канади (15:14), в 1/4 фіналу поступилася Вівіан Конг з Гонконгу (7:15).

Теніс. Ангеліна Калініна: одиночний турнір, перше коло (перенесено на 28 липня через дощ).

Кульова стрільба. Пістолет, 10 м, кваліфікація: Олена Костевич показала 19-й результат та не пройшла до фіналу.

Академічне веслування. Парні четвірки, перший кваліфікаційний заїзд: Євгенія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова вийшли до фіналу, показавши другий результат – 6:20.09 хвилини. Фінал відбудеться 31 липня.

Теніс. Даяна Ястремська: одиночний турнір, перше коло (перенесено на 28 липня через дощ).

Велоспорт. Шосейний велоспорт, гонка з роздільним часом, фінал: Юлія Бірюкова фінішувала 27-ю. Через дощ вона впала в одному з поворотів і пошкодила лікоть.

Теніс. Марта Костюк: одиночний турнір, перше коло (перенесено на 28 липня через дощ).

Теніс. Людмила Кіченок / Надія Кіченок: парний турнір, перше коло (перенесено на 28 липня через дощ).

Спортивна гімнастика, кваліфікація. Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Назар Чепурний, Ігор Радівілов та Радомир Стельмах: пробилися до фіналу командного багатоборства, з результатом 253,893 бала посівши четверте проміжне місце, що дозволило опинитися серед топ-8 збірних.

Веслувальний слалом. Байдарка-одиночка: Вікторія Ус у першому заїзді посіла 16-те місце з результатом 100,42 с. У другому показала результат 98,65 с і кваліфікувалася до півфіналу із загального 18-го місця.

Футбол. Другий тур: збірна України в меншості вирвала перемогу над командою Марокко (2:1) та набрала перші очки на олімпійському турнірі.

Настільний теніс. Одиночний турнір, 1/32 фіналу: Соломія Братейко поступилася румунці Елізабеті Самарі (3:4).

Результати виступів українців на Олімпіади-2024 (28 липня)

У другий день змагань розігрували 13 комплектів нагород. Україна поки що залишалась без медалей на Іграх у Парижі.

Результати виступів українців на Олімпіади-2024 (29 липня)

У третій змагальний день Україна здобула першу медаль на Олімпіаді-2024. 29 липня шаблістка Ольга Харлан виграла «бронзовий» матч особистого турніру з фехтування на шаблях. Серед шаблісток у Парижі стартували три українки, дві з яких — Аліна Комащук та Олена Кравацька — вибули в першому раунді основної сітки. Далі пройшла олімпійська чемпіонка Харлан, що вперше поступилася лише у своїй четвертій сутичці турніру.

Фехтування. Шабля, одиночний турнір: Олена Кравацька в 1/32 фіналу перемогла Сюзен Будіаф з Алжиру (15:8), в 1/16 фіналу поступилася японці Місакі Емурі (14:15).

Кульова стрільба. Мікст, пістолет, 10 м, кваліфікація: Олена Костевич та Віктор Банькін не пройшли до фіналу, показавши 13-й результат.

Дзюдо. До 57 кг: Дар’я Білодід в 1/16 фіналу за п’ять секунд іппоном перемогла Неру Тібва з Кирибаті, в 1/8 фіналу програла японці Харуці Фунакубо та вибула.

Фехтування. Шабля, одиночний турнір: Ольга Харлан в 1/16 фіналу здобула перемогу над японкою Сіхомі Фукушімою (15:9), в 1/8 фіналу розгромила представницю Азербайджану Анну Башту, у чвертьфіналі розбила угорку Анну Мартон (15:7), у півфіналі поступилась француженці Сарі Бальцер (7:15), в матчі за «бронзу» перемогла південнокореянку Чой Себін і завоювала для України першу медаль Олімпійських ігор-2024.

Академічне веслування. Легкі парні двійки, втішні заїзди: Ігор Хмара та Станіслав Ковальов стали другими у своєму заїзді та пройшли до півфіналу, який відбудеться 31 липня.

Фехтування. Шабля, одиночний турнір: Аліна Комащук в 1/16 фіналу програла Джон Хайон з Південної Кореї (8:15) та вибула зі змагань.

Стрибки у воду. Синхронні стрибки, 10-метрова вишка, фінал: Олексій Середа та Кірілл Болюх посіли п’яте місце, набравши 412,65 бала.

Плавання. 100 м, спина, кваліфікація: Ніка Шарафутдінова не змогли пройти до півфіналу, показавши 22-й результат.

Плавання. 800 м, вільний стиль, кваліфікація: Михайло Романчук не пройшов до фіналу, фінішувавши останнім у своєму запливі з результатом 7:49.75.

Настільний теніс. Одиночний розряд: Ярослав Жмуденко в 1/32 фіналу програв китайцю Фань Чженьдуну (0:4 за партіями), який є дворазовим віцечемпіоном Олімпіад.

Теніс. Одиночний турнір, друге коло: Даяна Ястремська не зуміла пробитися до 1/8 фіналу, поступившись колумбійці Камілі Осоріо (6:7, 4:6).

Теніс. Парний турнір, перше коло: Людмила Кіченок та Надія Кіченок обіграли китайський тандем Чжан Шуай / Ван Сіньюй (6:1, 6:4).

Теніс. Одиночний турнір, друге коло: Марта Костюк обіграла француженку Клару Бюрель (7:6, 6:2) та вийшла до 1/8 фіналу.

Велоспорт. Маунтенбайк, крос-кантрі, фінал: Олександр Гудима не фінішував, українця зняли з останнього кола як колового.

Бокс. Понад 92 кг, 1/8 фіналу: Дмитро Ловчинський програв нокаутом австралійцеві Теремоані Джуніору.

Спортивна гімнастика. Командне багатоборство, фінал: Ілля Ковтун, Олег Верняєв, Ігор Радівілов, Назар Чепурний та Радомир Стельмах посіли п’яте місце, сумарно набравши 254,761 бала.

Теніс. Парний турнір, перше коло: Марта Костюк та Даяна Ястремська перемогли польський дует Магда Лінетт / Аліція Росольська (6:4, 6:1).

Теніс. Одиночний турнір, друге коло: Еліна Світоліна здобула вольову перемогу над американкою Джессікою Пегулою та вийшла до 1/8 фіналу.

Результати виступів українців на Олімпіади-2024 (30 липня)

Настільний теніс. Одиночний турнір: Маргарита Песоцька в 1/16 фіналу програла представниці Румунії Бернардет Соч (1:4).

Бадмінтон. Одиночний турнір, груповий етап: Поліна Бугрова у другому турі обіграла чешку Терезу Швабікову (2:1), але не змогла виграти свою групу та не пройшла до плейоф..

Плавання. 200 м, батерфляй, кваліфікація: Денис Кесіль не пройшов до півфіналу, показавши 24-й результат серед 27 спортсменів.

Стрільба з лука. Одиночний турнір, 1/32 фіналу: Михайло Усач вибув від лідера світового рейтингу, бразильця Маркуса Д’Алмейди (2:6).

Фехтування. Шпага, командний турнір: Джоан Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова та Дар’я Варфоломеєва у чвертьфіналі поступилися Китаю (41:45) і втратили шанси на медаль. У першій втішній сутичці українки перемогли Єгипет (45:31), після чого поступилися Південній Кореї (38:45) та посіли підсумкове шосте місце.

Веслувальний слалом. Каное, кваліфікація: Вікторія Ус у першому запливі посіла 16-те місце, у другому – 9-те та пробилася до півфіналу.

Теніс. Одиночний турнір, 1/8 фіналу: Еліна Світоліна поступилася чинній чемпіонці Wimbledon чешці Барборі Крейчиковій з рахунком 6:7, 6:2, 4:6.

Теніс. Одиночний турнір, 1/8 фіналу: Марта Костюк здобула вольову перемогу над восьмою ракеткою світу Марією Саккарі з Греції та пройшла до чвертьфіналу, де зіграє з хорваткою Донною Векич.

Футбол. Груповий етап, третій тур: Україна – Аргентина – 0:2. Українська збірна з 3 очками фінішувала на третьому місці у своїй групі не вийшла до плейоф.

Теніс. Парний турнір, 1/8 фіналу: Марта Костюк та Даяна Ястремська знялися з матчу проти представниць Китайського Тайбею Сє Шувей та Цао Чіаї

Бокс. До 80 кг, 1/8 фіналу: Олександр Хижняк пройшов до чвертьфіналу, роздільним рішенням суддів здолавши уродженця України Пилипа Акілова, який представляє Угорщину.

Результати і розклад виступів українців на Олімпіади-2024 (31 липня)

Цього дня на Олімпіаді виступатимуть 17 українських спортсменів. На медалі Україна претендує у чотирьох видах спорту: стрибки у воду, академічне веслування, веслувальний слалом та спортивна гімнастика.

Кульова стрільба. Гвинтівка, стрільба з трьох позицій, 50 м, кваліфікація: Сергій Куліш вийшов до фіналу, показавши третій результат (592 бали з 600 можливих). Фінал за участю українця відбудеться 1 серпня.

Стрибки у воду. Синхронні стрибки, 10-метрова вишка, фінал: Ксенія Байло та Софія Лискун посіли сьоме місце з восьми збірних, набравши сумарно 285 балів.

Академічне веслування. Легкі парні двійки, півфінал: Ігор Хмара, Станіслав Ковальов не вийшли до фіналу А та змагатимуться у фіналі В за 7-12 місце.

Плавання. 200 м, спина, кваліфікація: Олександр Желтяков не пройшов до півфіналу, посівши 20-те місце.

Академічне веслування. Парні четвірки, фінал: Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова та Катерина Дудченко драматично втратили шанс здобути медаль. Українки подолали другими стартові 500 метрів та посідали третю позицію після половини дистанції, але на останніх метрах випали з топ-3 та фінішували п’ятими.

Веслувальний слалом. Каное, півфінал: Вікторія Ус пройшла до фіналу з результатом 114,26 с.

18:25. Веслувальний слалом. Вікторія Ус: каное, фінал

18:30. Спортивна гімнастика. Ілля Ковтун, Олег Верняєв: особисте багатоборство, фінал

Не раніше 19:00. Теніс. Людмила Кіченок / Надія Кіченок: парний турнір, 1/8 фіналу

Не раніше 21:30. Теніс. Марта Костюк: одиночний турнір, чвертьфінал

21:32. Бокс. Айдер Абдураімов: до 57 кг, 1/8 фіналу

Фото: Associated Press, FIE