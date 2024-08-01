Олімпіада-2024: де дивитись онлайн-трансляцію в Україні

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Літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Хоча змагання розпочались ще до офіційної церемонії відкриття – 24 липня. Де дивитись трансляцію Олімпійських ігор в Україні? Розповість Новий канал.
Офіційним транслятором Олімпіади-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Трансляції Ігор можна дивитися на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а ще на місцевих телеканалах Суспільного.
Також найбільші події Олімпіади за участю України можна буде переглянути на Youtube-каналі Суспільне Спорт. Суспільне пише, що це вперше, коли події Олімпійських ігор будуть доступні на Youtube-каналі Суспільне Спорт.
Також цей список може доповнитися фінальними подіями з фехтування, тенісу, боксу та інших видів спорту, якщо до вирішальних раундів дійдуть українські спортсмени.
Фото – Getty Images