Олімпіада-2024: де дивитись онлайн-трансляцію в Україні

Літні Олімпійські ігри 2024 року в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Хоча змагання розпочались ще до офіційної церемонії відкриття – 24 липня. Де дивитись трансляцію Олімпійських ігор в Україні? Розповість Новий канал.

Офіційним транслятором Олімпіади-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Трансляції Ігор можна дивитися на телеканалі та сайті Суспільне Спорт, а ще на місцевих телеканалах Суспільного.

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Також найбільші події Олімпіади за участю України можна буде переглянути на Youtube-каналі Суспільне Спорт. Суспільне пише, що це вперше, коли події Олімпійських ігор будуть доступні на Youtube-каналі Суспільне Спорт.

Попередній список трансляцій Олімпіади, що будуть показані на Youtube-каналі Суспільне Спорт:

26 липня, 20:00. Церемонія відкриття

27 липня, 18:00. Футбол. Україна – Марокко

29 липня, 18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, команда, фінал (у разі виходу туди України)

30 липня, 18:00. Футбол. Україна – Аргентина

31 липня, 18:30. Спортивна гімнастика: чоловіки, особисте багатоборство, фінал (у разі виходу туди українців)

2 серпня, 11:15. Легка атлетика, стрибки у висоту: жінки, кваліфікація

3 серпня, 21:20. Легка атлетика, потрійний стрибок: жінки, фінал

4 серпня, 20:50. Легка атлетика, стрибки у висоту: жінки, фінал

7 серпня, 11:05. Легка атлетика, стрибки у висоту: чоловіки, кваліфікація

10 серпня, 16:00. Стрибки у воду: чоловіки, 10 м, фінал

10 серпня, 20:10. Легка атлетика, стрибки у висоту: чоловіки, фінал

11 серпня. Церемонія закриття

Також цей список може доповнитися фінальними подіями з фехтування, тенісу, боксу та інших видів спорту, якщо до вирішальних раундів дійдуть українські спортсмени.

Фото – Getty Images