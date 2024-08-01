Місячний календар стрижок на серпень 2024 вже на сайті Нового каналу! Давно маєш думки про зміну зачіски, але ніяк не наважишся? Маємо для тебе список сприятливих днів. Читай наш матеріал та дізнайся, коли краще стригти волосся, коли фарбувати, а коли краще нічого не робити.

Місячний календар на серпень 2024: коли стригти волосся

8, 12, 15, 17, 25, 27, 31 серпня – сприятливі дні для стрижки волосся! Згідно з місячним календарем на серпень 2024, саме ці дати стануть найкращим часом, щоб відвідати свого перукаря.

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Причепурившись у ці дні, окрім гарного настрою та додаткового заряду енергії, також можна «притягнути» фінансове благополуччя.

Місячний календар на серпень 2024: коли не варто стригти волосся

Несприятливими днями для стрижки є 3, 4, 20, 21, 22, 28, 29! Тому краще у ці дати не записуватись до майстра. Є велика ймовірність не отримати бажаного результату. Зіпсувати волосся легко, а ось відновити – робота копітка та потребує багато часу.

Краще протягом цих днів зробити доглядові процедури, які точно не зашкодятьстану ваших локонів.

Місячний календар на серпень 2024: коли фарбувати волосся

8, 12, 15, 17, 25, 27, 31 серпня – сприятливі дні для фарбування без шкоди якості волосся. Ці дати стануть найкращим часом для експериментів з кольором.

Заглядай у місячний календар перед будь-якими маніпуляціями з волоссям, і твої локони випромінюватимуть здоров’я і красу!

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Місячний календар на серпень 2024: сприятливі дні для справ