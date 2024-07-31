Місячний календар стрижок на серпень 2024: ідеальний час для зміни образу
Місячний календар сприятливих днів на серпень 2024 вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи та приймати доленосні рішення, а коли краще нічого не робити. Все найважливіше про цей місяць з точки зору астрології – у місячному календарі на серпень 2024 від Нового каналу!
У серпні 2024 в місячному календарі знайдеться багато днів, коли можна відправлятися у подорож та розпочинати нові справи. Однак в останній місяць літа також є періоди, коли краще виділити час для себе і утриматися від важливих рішень.
Магнітні бурі у серпні 2024: прогноз на місяць
Згідно з місячним календарем на серпень 2024, сприятливі дні: 1, 7, 11, 14, 15, 21, 25, 25, 28 серпня.
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