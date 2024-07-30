Місячний календар липень 2024: сприятливі дні для справ

Місячний календар сприятливих днів на липень 2024 вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи та приймати доленосні рішення, а коли краще нічого не робити. Все найважливіше про цей місяць з точки зору астрології – у місячному календарі на липень 2024 від Нового каналу!

У липні 2024 в місячному календарі знайдеться багато днів, коли можна відправлятися у подорож та розпочинати нові справи. Однак в останній місяць весни також є періоди, коли краще виділити час для себе і утриматися від важливих рішень.

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Фази Місяця у липні 2024

Молодик: 6 липня

6 липня Повний Місяць: 21 липня

21 липня Зростаючий Місяць: з 8 по 20 липня

з 8 по 20 липня Спадний Місяць: з 1 по 5 липня та з 22 по 31 липня

Місячний календар на липень 2024: сприятливі дні для справ

Згідно з місячним календарем на липень 2024, сприятливі дні: 4, 11, 12, 15, 18, 19, 25, 26 числа.

Сприятливі дні для справ за місячним календарем на липень 2024:

Для хірургічних операцій: 6, 10, 11, 18, 19, 28

6, 10, 11, 18, 19, 28 Видалення зубів: 12, 13, 14, 23

12, 13, 14, 23 Лікування зубів: 12-23

12-23 Для дорогих покупок (квартира, авто, техніка): 14-20, 24-26, 28-29

14-20, 24-26, 28-29 Стрижка та фарбування волосся: 7-14, 19, 20

7-14, 19, 20 Манікюр та педикюр: 4, 8-11, 15-18, 22-26, 29-31

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Несприятливі дні для справ за місячним календарем на липень 2024:

Несприятливі дні в липні 2024: 6, 8, 10, 14, 17, 20, 21, 28.

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