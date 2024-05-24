Закордонний паспорт 2024: як оформити, скільки коштує та куди звертатися
Як оформити закордонний паспорт в Україні у 2024 році? Куди звертатись, які документи потрібні та скільки коштує – про все це розповідаємо у матеріалі Нового каналу
Це не лише документ, що дозволяє перетинати кордони країн, а й важливий крок до реалізації мрій, початку нового життя та розвитку бізнесу. Тому ми зібрали всю необхідну для тебе інформацію в одному місці.
Якщо ти знаходишся на території України, твою заяву та відповідний пакет документів розглянуть:
Але у разі перебування за кордоном, тобі потрібно звернутись до найближчого консульства або посольства України.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дізнатися, чи готовий твій закордонний паспорт.
У 2024 році ціна залежить від обраного терміну виготовлення документа і сервісу, що надає послуги.
У ЦНАПі та ДМС оформлення закордонного паспорта буде коштувати:
У ДП «Документ» ціна вища:
Обов’язково при подачі заяви-анкети на оформлення закордонного паспорту, потрібно мати з собою такі документи:
У деяких випадках можуть знадобитись додаткові документи:
Усі громадяни від 16 років заповнюють заявку особисто, а ось за дітей віком 12-15 років це мають зробити батьки чи опікуни. При цьому особиста присутність обов’язкова, щоб відсканувати відбитки пальців дитини. Щодо дітей, які ще не досягли 12 років, присутність не є нагальною. Батьки мають право подати заяву самостійно, за умови наявності фотографій 10х15 дитини.
Авторка: Дарина Жадько