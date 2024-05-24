Закордонний паспорт 2024: як оформити, скільки коштує та куди звертатися

Як оформити закордонний паспорт в Україні у 2024 році? Куди звертатись, які документи потрібні та скільки коштує – про все це розповідаємо у матеріалі Нового каналу

Це не лише документ, що дозволяє перетинати кордони країн, а й важливий крок до реалізації мрій, початку нового життя та розвитку бізнесу. Тому ми зібрали всю необхідну для тебе інформацію в одному місці.

Як оформити закордонний паспорт?

Оформлення закордонного паспорта: куди звертатись?

Якщо ти знаходишся на території України, твою заяву та відповідний пакет документів розглянуть:

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Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

будь-який підрозділ Державної міграційної служби;

паспортний сервіс ДП «Документ».

Але у разі перебування за кордоном, тобі потрібно звернутись до найближчого консульства або посольства України.

Закордонний паспорт 2024: терміни виготовлення

до 20 робочих днів – у звичайному порядку;

до 7 робочих днів – у терміновому порядку;

до 3 робочих днів – в особливих випадках, а саме:

Виїзд за кордон, пов’язаний із лікуванням; Від’їзд людини для супроводу тяжкохворого; Смерть родича, який що (якщо про людину – який/яка, про неживе – що) проживав за кордоном;

до 90 днів – у разі виїзду на ПМП (постійне місце проживання)

до 10 робочих днів – у разі виїзду на ПМП дитини, усиновленої іноземними громадянами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як дізнатися, чи готовий твій закордонний паспорт.

Скільки коштує оформити закордонний паспорт

У 2024 році ціна залежить від обраного терміну виготовлення документа і сервісу, що надає послуги.

У ЦНАПі та ДМС оформлення закордонного паспорта буде коштувати:

958 гривень – термін до 20 робочих днів;

1598 гривень – термін до 7 робочих днів.

У ДП «Документ» ціна вища:

1498 гривень – термін до 20 робочих днів;

2138 гривень – термін до 7 робочих днів.

Необхідні документи на закордонний паспорт

Обов’язково при подачі заяви-анкети на оформлення закордонного паспорту, потрібно мати з собою такі документи:

паспорт громадянина України або свідоцтво про народження (для тих, кому не виповнилось 14 років);

ідентифікаційний номер платника податків (ІПН);

закордонні паспорти, видані раніше (за наявності).

У деяких випадках можуть знадобитись додаткові документи:

заява про втрату закордонного паспорта в довільній формі;

виписка з Єдиного реєстру досудових розслідувань, видана поліцією щодо викрадення паспорта.

Усі громадяни від 16 років заповнюють заявку особисто, а ось за дітей віком 12-15 років це мають зробити батьки чи опікуни. При цьому особиста присутність обов’язкова, щоб відсканувати відбитки пальців дитини. Щодо дітей, які ще не досягли 12 років, присутність не є нагальною. Батьки мають право подати заяву самостійно, за умови наявності фотографій 10х15 дитини.

Авторка: Дарина Жадько