Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня всім знакам зодіаку вже зачекався тебе! Хочеш дізнатися більше про особисте життя, кар’єру чи нові сюрпризи – залишайся на сторінці Нового каналу. Що чекає кожного зі знаків зодіаку з 20 по 26 травня 2024, читай у матеріалі нижче.

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Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня для знака Овен говорить: якщо ти можеш про це мріяти, значить, і зробити це зможеш. До біса все! Бери й роби! Ще ніхто не досягав успіху, розвалившись на дивані та намотуючи соплі на кулак. Почни діяти – і побачиш, що для тебе немає нічого неможливого. А рідні тебе обов’язково підтримають.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня для знака Телець говорить: все, через що ти проходиш, готує тебе до того, чого ти просив. Змушуй себе в ті моменти, коли нічого не хочеться. Зазвичай люди опускають руки в тоді, коли вони ближче всього до успіху, до реалізації заповітних бажань. При цьому, слухай себе та побільше гуляй на природі.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня для знака Близнюки говорить: зроби мрії сильнішими за свої страхи! Мрії – це голоси наших можливостей. Якщо по-справжньому чогось хочеш, шукай те, що допоможе тобі цього досягти. Не дарма кажуть, захочеш – знайдеш можливість, не захочеш – знайдеш сотні відмовок.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня для знака Рак говорить: не можна досягти чого-небудь гідного, не докладаючи зусиль. Найскладніше – почати діяти. Решта залежить від наполегливості. Успіх не звалиться з неба. Ти не отримаєш все й відразу. Але старанність і цілеспрямованість обов’язково приведе тебе до мети.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня для знака Лев говорить: велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в сьогоденні. Жалю про минулі помилки та страх перед невідомістю майбутнього тільки відволікають тебе від життя. Забудь про все! Піклуйся про те, що відбувається тут і зараз.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня для знака Діва говорить: думай, як ти виглядаєш у своїх очах, а не в очах інших! Люди схильні засуджувати тих, кого не розумію. Тих, хто відрізняється. Слухай тільки своє серце, воно приведе тебе до успіху.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня для знака Терези говорить: секрет успіху – в постійності мети. Але пам’ятай, що ще ніхто не стає космонавтом випадково. Працюй старанніше, шукай нові нестандартні підходи до вирішення завдань, які не зупиняй саморозвиток ані на хвилину. Все вийде!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня для знака Скорпіон говорить: інвестиції у себе – краще, у що ми можемо вкласти свій час, сили та гроші. Тільки той, хто не шкодує ресурсів на саморозвиток, досягає успіху. І в професійній, і в особистому житті. Подумай про це!

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня для знака Стрілець говорить: мовчання – найкраща відповідь на безглузді питання. Якщо виникають суперечки та конфлікти, намагайся їх загасити, не вплутуйся. Навколо багато людей, які хочуть твого падіння, і порушити твою внутрішню гармонію – їхня перша мета. Не дозволяй цього.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня для знака Козеріг говорить: ти здатна на все! Не смій сумніватися і не дозволяй іншим переконувати тебе в цьому. Доводь правоту, борись і відстоюй свої ідеї. І давай домовимося: з сьогоднішнього дня в твоєму словнику немає слова «неможливо».

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня для знака Водолій говорить: не сиди, склавши руки. Не заздри іншим, ліниво розвалившись на дивані. Ти здатна на все! Найскладніше – почати діяти. Решта залежить від наполегливості.

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 20 по 26 травня для знака Риби говорить: ми самі вибираємо думки, які будують наше подальше життя. Тому тобі необхідно розкласти по поличках усе, що твориться в твоїй голові. Відкинь заздрість і осуд, впусти світло в душу – і буде тобі щастя!

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