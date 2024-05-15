Магнітні бурі у травні 2024: прогноз на місяць

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Магнітні бурі можуть впливати на стан здоров’я більшості людей, а особливо на тих, хто має схильність до метеочутливості. Вони погіршують загальне самопочуття та якість сну, призводять до змін настрою, супроводжуються головним болем та підвищенням артеріального тиску. Коли чекати магнітні бурі у травні і якими вони будуть, читай у матеріалі Нового каналу
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За прогнозом, на початку травня 2024 магнітні бурі можуть бути помірної інтенсивності, а наприкінці місяця рівень їхньої геоактивності посилиться.
Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, викликані спалахами на Сонці. Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв’язку, а також людське здоров’я. Навіть невелике підвищення активності може відбитися на здоров’ї.
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Заздалегідь знаючи період піку сонячної активності, можна знизити неприємні симптоми магнітних бур і вберегти своє здоров’я. Для цього потрібно дотримуватися простих рекомендацій:
1. Надай перевагу активному способу життя;
2. Забудь про шкідливу їжу;
3. Перебувай більше на свіжому повітрі;
4. Забезпеч здоровий сон;
5. Пий просту воду або трав’яні чаї;
6. Відмовся від алкоголю та куріння;
7. Мінімізуй стресові ситуації;
8.Тримай необхідні медикаменти в домашній аптечці.
Авторка: Вікторія Гутніченко
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