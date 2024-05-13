Місячний календар травень 2024: сприятливі дні для справ

Місячний календар сприятливих днів на травень 2024 вже на сайті Нового каналу! Читай, на коли запланувати важливі справи та приймати доленосні рішення, а коли краще нічого не робити. Все найважливіше про цей місяць з точки зору астрології – у місячному календарі на травень 2024 від Нового каналу!

У травні 2024 в місячному календарі знайдеться багато днів, коли можна відправлятися у подорож та розпочинати нові справи. Однак в останній місяць весни також є періоди, коли краще виділити час для себе і утриматися від важливих рішень.

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Фази Місяця у травні 2024

1-7 травня – спадаючий Місяць.

8 травня – новий Місяць.

9-22 травня – зростаючий Місяць.

23 травня – повний Місяць.

24-31 травня – спадний Місяць.

Місячний календар на травень 2024: сприятливі дні для справ

Згідно з місячним календарем на травень 2024, сприятливі дні: 2, 9, 14, 21, 22, 25, 28, 29, 30 травня.

2 травня. Ідеальний час для розумової та творчої праці, самоосвіти та підбиття підсумків;

9 травня. Час для створення планів і початку нових проєктів; фінансові операції будуть успішними, і можуть з’явитися нові професійні зв’язки;

14 травня. День для спілкування та розваг, ідеї отримають підтримку; фізична активність буде корисною;

21 травня. Сприятливий час для ухвалення важливих рішень, здійснення запланованих справ та вирішення проблем. Справи, що вимагають великої активності, даватимуться легко. Цього дня можна переїжджати та змінювати вид діяльності;

22 травня. Час для нових починань і бізнес-планів, корисно розпочати нові тренування;

25 травня. Чудовий час для вирішення юридичних питань, бюрократичні справи легко вирішуються; у стосунках – час романтики;

28 травня. Підходить для розумової та творчої праці, справ, пов’язаних з нерухомістю, політичною та громадською діяльністю;

29 травня. День творчості і фізичної активності, корисні поїздки та водні процедури;

30 травня. Вдалий день для відпочинку, саморефлексії та планування на майбутнє, не завадить спілкування з друзями.

Місячний календар стрижок на травень 2024: ідеальний час для зміни образу

Сприятливі дні для справ за місячним календарем на травень 2024:

Сприятливі дні для подорожей: 10, 16, 19, 22, 24, 26, 27, 30.

Сприятливі дні для нових починань: 6, 10, 18, 22, 29.

Сприятливі дні для юридичних або фінансових справ: 4, 6, 16, 18, 22, 29, 30.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 7, 10, 14, 22, 25, 29, 30, 31.

Сприятливі дні для стосунків (ділових і романтичних): 3, 14, 15, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 31.

Сприятливі дні для походу до лікаря: 10, 15, 18, 22, 25, 29.

Авторка: Валерія Бондаренко

Фото – Unsplash, iStock