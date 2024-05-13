Гороскоп на травень 2024 для всіх знаків зодіаку по Асценденту

Гороскоп на травень 2024 всім знакам зодіаку по Асценденту вже зачекався тебе! Чи знала (знав) ти, що в однієї і тієї ж людини є не один знак зодіаку, а цілих два. Перший і основний з них називається сонячним – його знає більшість людей. Він показує, в якій саме точці перебувало сонце того дня, коли ви з’явилися на світ. Щоб визначити його, потрібно знати тільки день і місяць народження людини. Асцедент це той знак зодіаку, який у момент вашого народження сходив на східній стороні горизонту в тій географічній місцевості, де ви народилися. Найчастіше ці два знаки не збігаються.

Новий канал пропонує тобі дізнатись, що чекає кожного зі знаків зодіаку у травні 2024 по Асценденту, читай у матеріалі нижче.

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Гороскоп на травень 2024 по Асценденту: Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни, вам цей місяць буде присвячений заробітку, тому ви вирішуватимете питання, пов’язані з грошима. Де можна заробити? З ким співпрацювати? Що для мене є прибутком і як його збільшити.

Гороскоп на травень 2024 по Асценденту: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тільці, ви будете у центрі подій. Вам варто зараз звернути увагу на свій зовнішній вигляд, здоров’я, гардероб та стиль, а ви витрачатимете на себе. Ви станете тією людиною, з якою легко спілкуватись, тому до вас потягнуться нові люди.

Гороскоп на травень 2024 по Асценденту: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки: духовні практики, медитації та заняття йогою будуть корисні вам цього місяця, зараз важливо звернути увагу на свій стан, і включити енергозберігаючий режим, бо вже незабаром почнеться новий етап у вашому житті, потерпіть сили.

Гороскоп на травень 2024 по Асценденту: Рак (22 червня-22 липня)

Раки, вам цей травень стане місяцем плідної командної роботи, під час якої ви зможете проявити себе в колективі. Або це програється як сама поява в онлайн, популярність в інтернеті. У вас з’явиться можливість розширити свої професійні знання та розглянути нові перспективи.

Гороскоп на травень 2024 по Асценденту: Лев (24 липня-22 серпня)

Леви, для вас це місяць, коли ви зможете виявити свої лідерські якості та відчути себе переможцем. Саме зараз у вас є можливість досягти значних результатів у роботі та кар’єрі.

Гороскоп на травень 2024 по Асценденту: Діва (23 серпня-23 вересня)

Діви, на вас чекає місяць нових можливостей. Ви зможете розширити свої горизонти, побачити нові перспективи та відчути бажання досягти більшого. Можливо, ви замислитеся про підвищення кваліфікації, вступ до вузу або вибір нової професії.

Гороскоп на травень 2024 по Асценденту: Терези (24 вересня-23 жовтня)

Терези, цей місяць буде багатий на рішення, пов’язані з грошима. Порушуватимуть питання, пов’язані із засобами вашого партнера чи держави. Питання сексуального характеру також будуть актуальними.

Гороскоп на травень 2024 по Асценденту: Скорпіон (24 жовтня-21 листопада)

Скорпіони, вам цей місяць буде місяцем партнерських відносин і ви станете дуже активними в цьому ключі. Хтось знайомитиметься з новими людьми, хтось — вестиме переговори, хтось піде на співбесіду, щоб отримати роботу, і підписуватиме важливі для себе документи.

Гороскоп на травень 2024 по Асценденту: Стрілець (22 листопада-21 грудня)

Стрільці це місяць напруженої роботи, коли кожен день доводиться виконувати рутинні обов’язки. У такі періоди ділові питання стають особливо важливими. Вам слід стати максимально активними у робочих питаннях, тому що зараз ви можете досягти багато чого.

Гороскоп на травень 2024 по Асценденту: Козеріг (22 грудня-20 січня)

Козероги, для вас травень стане місяцем радості. Це чудовий час для нових знайомств, романтики, відпочинку та занять хобі. Ви можете стати учасником сімейних свят, ваші діти можуть переживати цікаві події у своєму житті.

Гороскоп на травень 2024 по Асценденту: Водолій (21 січня-18 лютого)

Водолії, найближчим часом для вас будуть важливі сімейні стосунки. Ви обговорюватимете якісь питання з чоловіком, з мамою, з родичами. Для когось ця тема пов’язана із вирішенням житлового питання.

Гороскоп на травень 2024 по Асценденту: Риби (19 лютого-20 лютого)

Риби травень буде для вас насиченим та активним місяцем. Вам належить багато зустрічей, контактів, переговорів та спілкування. Можливо, ви зустрінете нових друзів або навіть кохання всього свого життя.

Як дізнатись свій знак зодіаку по Асценденту

Тобі потрібно ввести свою дату народження (число, місяць і рік); Точний час народження (години та хвилини); Місце народження (населений пункт).

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Прогноз від астролога @astroalyona