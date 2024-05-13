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Допомога ВПО від Норвезької ради: як отримати виплати українцям

Допомога ВПО від Норвезької ради: як отримати виплати українцям

Норвезька рада у справах біженців відкрила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і людей, які проживають у районах, постраждалих внаслідок бойових дій

Сума допомоги становить 6660 грн і виплачуватиметься впродовж 3 місяців по 2220 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на п’ять осіб. У пріоритеті – надання кеш-допомоги найбільш вразливим категоріям населення. Про це повідомляли у Мінінтеграції. 

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Виплати надходитимуть на банківський рахунок або за допомогою переказу MoneyGram для людей, у яких немає банківського рахунку. Реєстрація тривала до 21 березня 2023 року. Тому зараз зареєструватись на неї не можна. 

Для отримання додаткової інформації звертайтеся за номером гарячої лінії Норвезької ради: 0 800 302 007.

Також завдяки співпраці Мінсоцполітики з Норвезькою радою у справах біженців додаткові виплати отримають ще 50 тисяч українців.

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