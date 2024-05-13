Допомога від ООН 2024: як подати заявку та отримати виплати

Допомога від ООН доступна для українців, які відповідають певним категоріям вразливості. Міжнародна агенція приймає заявки на отримання виплат.
Агентство ООН у справах біженців (УВКБ ООН) збільшило виплати українцям, які постраждали внаслідок воєнних дій з метою допомогти їм задовольнити нагальні потреби, зокрема, на тимчасове житло, харчування та предмети особистої гігієни.
Як йдеться на сайті організації, з 1 жовтня, вразливі верстви населення отримуватимуть 3 600 грн для кожного члена домогосподарства, замість раніше виплачуваних 2 200 грн.
Грошова допомога від ООН у 2023 році надається особам та сім’ям, які відповідають певним категоріям вразливості:
1.Осіб чи сімей, які відносяться до однієї з категорій нижче:
Також:
2. Особам, які відповідають одному або декільком із наведених нижче критеріїв вразливості:
Та:
3. Особам, які не були зареєстровані з УВКБ ООН раніше, а також не отримували грошову допомогу від інших організацій.
Особи, які відповідають критеріям вразливості, повинні також відповідати соціально-економічним критеріям та мати місячний дохід менше 5,400 грн. на одного члена родини.
Зверніть увагу, що на сайті організації повідомляють наступне: Якщо ви отримали допомогу в розмірі 2220 грн/особа/місяць від іншого агенцтва/гуманітарної організації ООН, вам може бути відмовлено у виплаті фінансової допомоги від УВКБ ООН. Гуманітарні організації координують зусилля, щоб сім’ї/окремі особи не отримували допомогу кілька разів або від різних партнерів.
Ті ВПО, які вже надали свої дані для включення у програму грошової допомоги від УВКБ ООН, отримають свої виплати за умови, що вони не отримували грошову допомогу від іншої організації.
Допомога пенсіонерам від ООН надається в рамках вище зазначених критеріїв.
Як отримати допомогу від ООН пенсіонерам: покрокова інструкція
Щоб отримати грошову допомогу від ООН, потрібно звернутися до найближчого спеціального центру. Збором інформації для УВКБ ООН займається партнерська організація БФ «Право на захист». Адреси пунктів прийому заявок у різних регіонах України можна знайти за посиланням.
Адреси та графік роботи пунктів реєстрації можна подивитися за посиланням.
На офіційному сайті Право на захист ви також знайдете актуальні графіки та адреси усіх пунктів реєстрації.
Отримати консультацію можна, скориставшись Telegram-каналом організації, або за номером 0 800 307 711.
За матеріалами Факти та Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН)
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