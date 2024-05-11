Новий каналG.spaceНовини

День матері 2024: коли святкують в Україні та історія свята

День матері в Україні 2024

Коли День матері в Україні? Коли вітати наших найдорожчих жінок у житті? Новий канал розповість тобі, коли тобі привітати маму. 

Коли День матері в Україні

Україна, як і багато інших країн, відзначає свято Дня матері у другу неділю травня, відповідно до Указу Президента України від 1999 року.

Зараз дивляться

У 2024 році це свято в Україні припадає на 12 травня.

Головна традиція свята – від щирого серця вітати своїх мам. В цей день найдорожчим жінкам в житті дарують квіти, подарунки, надсилають листівки і вірші, висловлюють повагу і любов до мами. Дякують мамам за їхнє добро, світло, нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Ті, хто втратив маму рано, йдуть із квітами на їхні могили, щоб вшанувати пам’ять найдорожчої людини.

Історія Дня матері

Історія свята неймовірно зворушлива. У 1908 році американка Анна Джервіс із Філадельфії  запропонувала вшановувати матерів на згадку про свою власну маму, яка передчасно померла. Анна почала листуватися з державними установами та законодавчими органами, надсилаючи свою пропозицію видатним особам з метою встановлення щорічного святкування дня матері. Її зусилля не пройшли марно: у 1910 році штат Вірджинія офіційно визнав День матері святом, а згодом його почали відзначати й в інших штатах та країнах.

Фото iStock

gspace лайфхак
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь