День матері 2024: коли святкують в Україні та історія свята

Коли День матері в Україні? Коли вітати наших найдорожчих жінок у житті? Новий канал розповість тобі, коли тобі привітати маму.

Коли День матері в Україні

Україна, як і багато інших країн, відзначає свято Дня матері у другу неділю травня, відповідно до Указу Президента України від 1999 року.

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У 2024 році це свято в Україні припадає на 12 травня.

Головна традиція свята – від щирого серця вітати своїх мам. В цей день найдорожчим жінкам в житті дарують квіти, подарунки, надсилають листівки і вірші, висловлюють повагу і любов до мами. Дякують мамам за їхнє добро, світло, нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Ті, хто втратив маму рано, йдуть із квітами на їхні могили, щоб вшанувати пам’ять найдорожчої людини.

Історія Дня матері

Історія свята неймовірно зворушлива. У 1908 році американка Анна Джервіс із Філадельфії запропонувала вшановувати матерів на згадку про свою власну маму, яка передчасно померла. Анна почала листуватися з державними установами та законодавчими органами, надсилаючи свою пропозицію видатним особам з метою встановлення щорічного святкування дня матері. Її зусилля не пройшли марно: у 1910 році штат Вірджинія офіційно визнав День матері святом, а згодом його почали відзначати й в інших штатах та країнах.

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