Грошова допомога ACTED: як отримати, та хто може оформити

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Французька гуманітарна організація ACTED продовжує виділяти українцям фінансову допомогу. Один українець може отримати 6 600 гривень. Однак претендувати на таку суму можуть не усі громадяни України.
Розмір грошової гуманітарної допомоги становить 2 220 грн на кожного члена родини і буде виплачено одним платежем на період три місяці.
Зареєструватися у програмі можуть люди, які проживають у територіальних громадах, де відбувається реалізація програми надання грошової гуманітарної допомоги від ACTED, та належать до однієї з перерахованих категорій вразливості:
Крім того, взяти участь у програмі грошової допомоги можуть українці, які проживають у таких областях:
Донецька область
Краматорський район: для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, завдані внаслідок активних бойових дій, та лишаються проживати в таких громадах, як Дружківська, Лиманська, Миколаївська та Святогірська.
Запорізька область
Запорізький район: Новоолександрівська ОТГ (лише чотири населених пункти – Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка).
Миколаївська область
Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:
Сумська область
Для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:
Харківська область:
Херсонська область – для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла та лишаються проживати в наступних громадах:
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Насамперед для того, щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку для реєстрації за номером телефону 063 453 5710.
Зверніть увагу, що ви можете телефонувати лише у робочий час – з 9 по 16 у робочі дні.
З документів варто підготувати:
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За матеріалами РБК-Україна з посиланням на сторінку організації.
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