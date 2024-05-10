Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня для всіх знаків зодіаку – вже у матеріалі Нового каналу! Дізнайся, що чекає на тебе в найближчі сім днів, щоб не мати неприємних сюрпризів.

А також можеш ознайомитись з любовним гороскопом на 2024 та фінансовим гороскопом на 2024. Наші поради допоможуть тобі в амурних справах та «‎порадують» твій гаманець!

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Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня 2024 для Овнів. Можеш видихнути з полегшенням, адже в цей час ніяких серйозних проблем не передбачається. Спокійно плануй побачення, зустрічі на каву з друзями та прогулянки в парку. Погода неймовірна, лови момент! Нарешті у стосунках з другою половинкою вирішаться всі конфлікти та настане довгоочікувана стабільність.

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня 2024 для Тельців. В цей період особливо важливо присвятити час собі. Потурбуйся про свій емоційний та фізичний стан, по можливості перенеси зустрічі та далекі поїздки.

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня 2024 для Близнюків. Найближчими днями приділи більше часу спілкуванню з людьми, яким довіряєш. Ба більше, роби це щиро, як ти вмієш, і бумерангом отримаєш в рази більше позитивних емоцій. Спробуй не спокушатись шопінгом, щоб зберегти свій гаманець. Є ризик зробити імпульсивні покупки.

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня: Рак (22 червня-22 липня)

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня 2024 для Раків. Цей період варто присвятити домашньому затишку та родині. Інколи через надшвидкий темп життя ми забуваємо про найголовніше – наших близьких, тому лови кожен шанс на зміцнення взаємин. Також ці дні – гарна нагода сходити до лікаря та вирішити відкладені проблеми зі здоров’ям.

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня: Лев (24 липня-22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня 2024 для Левів. Приводів для радості буде вдосталь! Тому готуйся багато посміхатися! Але будь обачним (-ною) зі своїм здоров’ям: якщо тебе бентежить щось, одразу записуйся до лікаря на консультацію. Більше займайся спортом, пий багато чистої води та надавай перевагу здоровому харчуванню.

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня: Діва (23 серпня-23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня 2024 для Дів. В ці дні зверни увагу на своїх прихильників. Можливо ти не помічаєш, але той самий знаходиться зовсім поруч, варто задуматись і дати йому шанс. І якщо є робота, що здається тобі дріб’язковою та марною, варто звернути на неї увагу. Це твій шанс покращити репутацію, налагодити взаємини з колегами та покращити фінансовий стан.

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня: Терези (24 вересня-23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня 2024 для Терезів. Не поспішай зі зміною робочого місця, спробуй прислухатись до інтуїції. Бо так легко втратити, але важко відновити. А також тобі варто навчитися тримати емоції під контролем, щоб не створювати конфліктних ситуацій в сім’ї та на роботі. Аби не зробити боляче собі та рідним, намагайся згладжувати кути.

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня: Скорпіон (24 жовтня-21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня 2024 для Скорпіонів. Успіх – твоє друге ім’я. Він супроводжуватиме тебе всюди: чи то в професійних справах, чи то в особистих. Навіть хейтери тобою будуть захоплюватись. Тому мерщій до звершень та подвигів, це саме той час.

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня: Стрілець (22 листопада-21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня 2024 для Стрільців. У цей період можна не хвилюватись про гроші. Високі шанси знайти додаткове джерело прибутку та нарешті розплатитися з боргами. Але будь обережним (-ною): не витрачай все одразу, продумай, як практичніше скористатися грошима. Крім того, цей тиждень – чудовий для відкриття бізнесу та початку творчої діяльності.

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня: Козеріг (22 грудня-20 січня)

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня 2024 для Козерогів. Щось ти засидівся, пора розтрусити кісточки. Цей період є чудовою нагодою для фізичних навантажень: пробіжка в парку, спортзал, плавання та активні ігри будуть дуже корисними. Але остерігайся фінансових вкладень, краще притримати гроші в гаманці.

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня: Водолій (21 січня-18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня 2024 для Водоліїв. Час обіймів та поцілунків! Це не тільки принесе тобі задоволення, але й допоможе налагодити стосунки з коханим/коханою. А подаруночок (навіть незначний) або сюрприз стане вишенькою на торті, особливо, якщо ти так давно нічим не радував (-ла) партнера.

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня: Риби (19 лютого-20 лютого)

Гороскоп на тиждень з 6 по 13 травня 2024 для Риб. В ці дні варто утриматися від великих покупок та вкладень, щоб зберегти і примножити свій капітал. Що більше витрачаєш, то більше грошей приходить – явно не твій девіз на цей період.

Авторка: Дарина Жадько

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